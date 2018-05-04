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Bolu'da, 'Ulusal UMKE' tatbikatı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 19:48 | Son Güncelleme

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, 81 ilden 500 Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personelinin katıldığı Şehit Burak Tatar 7'nci Ulusal UMKE Tatbikatı düzenlenen törenin ardından başladı.

Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, 81 ilden 500 Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personelinin katıldığı Şehit Burak Tatar 7'nci Ulusal UMKE Tatbikatı düzenlenen törenin ardından başladı.

Geçtiğimiz günlerde Afrin'de, teröristlerin bombalı tuzağı sonucu şehit olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi personeli Burak Tatar'ın isminin verildiği 7'nci Ulusal UMKE Tatbikatı, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde başladı. Türkiye'nin 81 ilinden 500 UMKE personelinin katıldığı ve Pazar günü Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın takip edeceği tatbikat için, katılımcılar Yeniçağa Gölü'nün çevresinde bulunan mesirelik alanda kamp kurdu. Tatbikatta kullanılacak maket araçlar da ilçedeki bazı bölgelere yerleştirildi. Tatbikat senaryosu için yerleştirilen araçlardan özellikle, hasar görmüş uçak maketi ilgi çekti. UMKE personelleri, acil iniş yaparak yanan uçaktan yolcuları kurtarma, zincirleme trafik kazası, kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer sızıntı ve deprem gibi olaylarda kurtarma tatbikatı yapacak.

3 gün sürecek tatbikat öncesi açılış töreni düzenlendi. Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Ali Emre Çağan tatbikatın açılışında yaptığı konuşmada, "81 ilden gelen UMKE gönüllülerinin bu işi aslında gerçek savaş ortamında, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda ne derece başarıyla gerçekleştirdiğini, ülkemizde gerçekleşen depremlerde, afetlerde kendilerini hiçe sayarak çalıştığı dönemleri çok iyi biliyoruz. Tatbikat aslında sizin için çok kolay olacak. Bu tatbikatın hepimiz için, ülkemiz için hayırlar getirmesini, yeni şeyler öğrenmemizi, bilgilerimizi pekiştirmemizi vesile olmasını diliyorum. Tatbikat boyunca da Allah kaza bela vermesin" dedi.

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