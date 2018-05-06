HABER

Bolu'da UMKE'den gerçek gibi tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 16:15 | Son Güncelleme

BOLU'nun, Yeniçağa ilçesinde 81 ilden 500 Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personelinin katıldığı Şehit Burak Tatar 7'nci Ulusal UMKE Tatbikatı gerçeği aratmadı.

Bolu'da UMKE'den gerçek gibi tatbikat

Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)- BOLU'nun, Yeniçağa ilçesinde 81 ilden 500 Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personelinin katıldığı Şehit Burak Tatar 7'nci Ulusal UMKE Tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikatlar içinde en dikkat çekeni uçak kazası olurken, yaralıları oynayan UMKE personellerinin oyunculuğunun gerçekçiliği şaşırttı.
Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin bombalı tuzağı sonucu şehit olan UMKE personeli Burak Tatar'ın isminin verildiği 7. Ulusal UMKE Tatbikatı kapsamında, 81 ilden gelen 500 UMKE personeli Yeniçağa ilçesinde hazırlanan alanlarda tatbikat yaptı. Yaniçağa Gölü kenarında oluşturulan kamp alanında 3 gün boyunca hazırlık yapan UMKE gönüllüleri, bugün yapılan törenle tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doğan Ünal, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Arslan Kağan Arslan, Bolu Valisi Aydın Baruş, Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Sağlık Bakanlığı ve AFAD yetkilileri Yeniçağa Gölü Kenarında bulunan koordinasyon merkezinden izledi. Tatbikat öncesi konuşma yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Ünal, "Ülkemiz için 1999 yılındaki deprem hakikaten bir milat oldu. Afetler konusunda farkındalığını arttırdı" dedi.
AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ise Türkiye'nin afetler ülkesi olduğunu ifade ederek, "Afetlerin bazı sınıflandırmalara göre 4 fazı var. Müdahale özellikle 1999 depreminde gördük ki bizim önemli eksiklerimizden bir tanesiydi. AFAD'ın kurulmasında UMKE'nin kurulmasında temel görülen tarih 1999 depremiydi. Sonrasında özellikle müdahale anlamında çok önemli mesafe alındı. Bugün UMKE'nin ve AFAD'ın bu kapasitesinden bahsedebiliyorsak bu son 10-15 yılda yapılan bütün çalışmaların toplamından dolayı" diye konuştu.
EŞ ZAMANLI 5 FARKLI OLAY SENARYOSU
Yapılan konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Ünal, arazide hazır bekleyen UMKE ekiplerine telsizle tatbikatın başladığını bildirdi. Tatbikat eş zamanlı olarak 5 farklı yerde yapıldı. Tatbikatta, Yeniçağa Sanayi bölgesinde 2 TIR, yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası ve Yeniçağa Akıncılar Yaylası mevkiinde teknik bir arıza nedeniyle zorunlu iniş yapmak zorunda kalan özel bir uçağın kırıma uğraması ile Bolu'da meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem sonrasında ilçede yıkılan ve yangın meydana gelen bir binadan yaralı kurtarma ve Yeniçağa'da ev ocakları üretim tesisinde sülfürik asit tanklarının patlaması sonrasında Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer(KBRN) sızıntısı olduğu senaryoları işlendi. Tatbikata katılan yetkililer, UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları kurtarma çalışmalarını Yeniçağa Gölü kenarındaki koordinasyon merkezinden izledi. Tatbikatlar arasında en dikkat çeken zorunlu iniş yapmak zorunda kalan uçaktan yaralıları kurtarma tatbikatı oldu. Tatbikatta gönüllü olarak, yaralıları canlandıran UMKE personellerinin gerçeği aratmayan oyunculuk ve makyajları dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Bolu'da UMKE'den gerçek gibi tatbikatBolu'da UMKE'den gerçek gibi tatbikatBolu'da UMKE'den gerçek gibi tatbikatBolu'da UMKE'den gerçek gibi tatbikat

Şırnak'ta yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı varŞırnak'ta yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var
15 Temmuz'u kullanıp dolandırdılar!15 Temmuz'u kullanıp dolandırdılar!
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklamasıAbdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Orhan Bursalı yazdı: ‘7 seçim kaybetti, iktidarı istemiyor’ propagandası

Orhan Bursalı yazdı: ‘7 seçim kaybetti, iktidarı istemiyor’ propagandası

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Yunanistan'ın tutukladığı kepçe operatörü Türkiye'de: Yunanlılara teşekkür ederim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs: Zenginlik hayalleri haftaya taşındı!

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs: Zenginlik hayalleri haftaya taşındı!

Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi

Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.