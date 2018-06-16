Bolu'da yangın

Bolu'da çıkan yangında 2 katlı 3 ahşap ev, 1 odunluk ve 1 samanlık yandı.

Alınan bilgiye göre, Karacasu Beldesi Fatih Mahallesi Sakarya Sokak'ta Mehmet Kocasoy'a ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede odunluğun bitişiğinde bulunan samanlığa ardından da Ali ve Mithat Kocasoy'un evlerine sıçradı.

Yangını gören mahalle sakinleri Bolu ve Karacasu Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 1,5 saatte yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangından etkilenen 1 erkek ve 1 kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangında 2 katlı 3 ahşap ev, 1 samanlık ve 1 odunluk tamamen yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

