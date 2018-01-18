Bolu'da yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Bolu'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, Bolu İli genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların tatil edilmesine karar verildiği ifade edildi.
MEMURLARA DA TATİL
Açıklamada, il genelindeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.
OKULLARA KAR TATİLİ HABERİ TWİTTER'DAN GELDİ
Bolu Valiliği, öğrencileri sevinderecek kar tatili haberini Twitter hesabından şu şekilde paylaştı:
"KARNELERİ NE ZAMAN ALACAĞIZ?"
Bolu Valiliği'nin kar tatili ile ilgili yaptığı paylaşımdan sonra öğrenciler 'Karneleri ne zaman alacağız?' sorusunu gündeme getirdi.
Valiliğin twitinden sonra öğrenciler paylaşılan bilgiye şu şekilde yorumlar yaptı:
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