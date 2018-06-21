Bolu'da yıldırım isabet eden evin çatı katı yandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde iki katlı binanın çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın hasara yol açtı.
Alibeyler köyünde Aydın ve Emine Zaimoğlu'na ait iki katlı binanın çatısına yıldırım isabet etti. Çatıda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Mengen, Yeniçağa ve Gerede Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
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