Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Köroğlu mevkisi İstanbul istikametinde seyir halindeki bir cip, iki kamyonet, iki otomobil ve bir çekici çarpıştı.

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan kimliği belirlenemeyen kadın hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar sürerken, otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

