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Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 17:38 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 6 aracın karıştığı trafik kazasında bir kadın öldü, 5 kişi yaralandı

Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Köroğlu mevkisi İstanbul istikametinde seyir halindeki bir cip, iki kamyonet, iki otomobil ve bir çekici çarpıştı.

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan kimliği belirlenemeyen kadın hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar sürerken, otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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Bolu trafik kazası

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