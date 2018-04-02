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Bolu'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 12:43 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu'nda 2 otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

D-100 Karayolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, karayolundan Ankara istikametine seyreden Şükrü Meral'in idaresindeki 14 AAC 234 plakalı hafif ticari araç, Abant Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Şevki Gül'ün yönetimindeki 34 ST 2668 plakalı otomobile arkadan çarptı. Gül'ün kullandığı otomobil ise çarpmanın etkisiyle önünde duran Hakan Ercan'ın idaresindeki 34 JG 80 43 plakalı otomobile vurdu.

Kazada yaralanan Şükrü, Ayşe ve Ömer Meral ile Şevki ve Gülten Gül, ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazadan yara almadan kurtulan Hakan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırmızı ışıkta beklediği esnada arkadaki aracın otomobiline çarptığını anlatarak, "Kırmızı ışıkta durdum. 20 saniye geçti geçmedi, en arkadan gelen araç, büyük ihtimalle ışığın yandığını fark edemeyerek arkamdaki araca, o da benim aracıma çarptı." ifadesini kullandı.

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Bolu D-100 Karayolu zincirleme trafik kazası

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