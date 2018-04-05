Bolu'daki cinayet davası

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 10 Aralık 2016'da üniversite öğrencisi Berfin Yıldız'ı silahla vurarak öldürdüğü ve aynı evde bulunan A.B.'yi yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan Cihat Kaycı'nın yargılanmasına devam edildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Kaycı ve avukatı ile maktulün müşteki avukatları katıldı. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ile devam etti. Berfin Yıldız'ın ev arkadaşlarından olan tanık B.B. Cihat ile Berfin'in uzun süredir devam eden bir ilişkileri olduğundan haberdar olduğunu iddia ederek, "Berfin ile yaklaşık 1,5 ay ev arkadaşlığı yaptım. Bu sürede Cihat bir kez Gerede'ye geldi. Akşam saatlerinde geldi. Geldiği akşam ev sahibi şüphelenmesin diye apartmanın dış kapısını biz açmıştık. Bu nedenle Cihat evin zilini bilmiyor. Bir kez yemek yeyip oturmuştuk. Onun dışında ilişkilerine yönelik ayrıntı bilmiyorum." dedi. Berfin'in son zamanlarda Cihat’tan ayrılmak istediğini de anlatan B.B, "Bazen telefonda da tartışıyorlardı. Bu tartışmalardan sonra Cihat’ın şiddete meyilli olduğu kanısına ulaştım. Berfin, içine kapanık birisiydi bu nedenle yaşadıklarını anlatmazdı. Öte yandan olayda yaralanan A.B. ile duygusal anlamda yakınlaştıklarını bilmiyordum. Bunu olay sonrasında öğrendim." sözleriyle kendini savundu.

Mahkeme başkanının Cihat'ın silah taşıyıp taşımadığı ve Berfin'in silahlara ilgisinin olup olmadığı yönündeki soruya da cevap veren B.B, "Cihat bize geldiğinde yanında silah yoktu. Ayrıca Berfin'in de silahlara ilgisinin olup olmadığını bilmiyorum. Konuşmalarımızda hiç bu konu geçmedi." diye cevap verdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen B.Ç. de Cihat'ı 10 yıldır tanıdığını anlatarak, "Cihat, çok efendi bir çocuktur. Karıncayı bile incitmekten çekinir. Böyle bir olaya nasıl kalkıştığını bilemiyorum." dedi. Cihat'ın, Berfin ile uzun süredir devam eden bir ilişkileri olduğunu da ifade eden B.Ç, "Berfin ile olan ilişkisinden de haberdarım. Birlikte benim evime gelmediler ama yaklaşık 5 yıldır devam eden ilişkileri nedeniyle durumdan haberdardım. Olaydan 5 gün önce evime uğramıştı. Bu ziyaretinde geçen bir muhabbet esnasında Berfin’in silahla atış konusunda hevesli olduğunu, Gerede'de atış alanı olduğunu. Orada atış yapmak istediğini ve Berfin'e silah götürüp sürpriz yapacağını söyledi. Ama silahı nereden bulduğunu bilemiyorum. Daha önce silah taşıdığına da şahit olmadım." diye konuştu.