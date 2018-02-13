Bolu'daki FETÖ/PDY davaları

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında açılan 4 ayrı davada, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmalara, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, tutuklu sanıklar Hasan Avcı, Halil Etleç ve Yusuf Aytaç ile tutuksuz sanıklar, R.E, Ç.E, E.E,ve E.B. ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması ile tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilmiş askeri personel Hasan Avcı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Avcı, 14 aydır tutuklu olduğunu anlatarak, "Tutuklandığımda mağdur olan eşim doğum yaptı. Çocuğum 9 aylık olmasına rağmen kendisini görmedim. 'ByLock' kullandığım iddiasını kabul etmiyorum. Mahkemeden tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması ve suç şüphesinin devam etmesi gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 15 Mart'a erteledi.