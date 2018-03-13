Bolu'daki FETÖ/PDY davaları

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında dava açılan bir sanığa 2 yıl 1 ay, 2 sanığa ise 7 yıl altışar ay hapis cezası verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2 ayrı duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Ethem Yeşil ile tutuksuz sanıklar R.C ve B.Y ile avukatları ve yakınları katıldı.

Görülen birinci duruşmada, örgütün finans kaynaklarından Bank Asya'ya destek olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuksuz sanık R.C'nin yargılanmasına devam edildi.

Sanık avukatı mahkemeye yazılı savunma sunarak, müvekkilinin beraatini talep etti.

Sanık R.C ise suçsuz olduğunu ifade ederek beraatini talep istedi.

Mahkeme heyeti, üzerine atılı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasının kanıtlanamadığı, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçunun ise işlendiğine kanaat getirildiğini belirterek, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen diğer duruşmada , örgüte ait dershane ve okullarda öğretmenlik yaptıkları ve terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu sanık İbrahim Ethem Yeşil ile tutuksuz sanık B.Y'nin yargılanmasına devam edildi.