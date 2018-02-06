Bolu'daki FETÖ/PDY davası

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, biri emniyet müdürü 5 eski polisin yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Erkan Demirci ile eski polis memurları Murat Büyükşahin ve Hüseyin Yavuz, tutuksuz sanık M.Ö. ile avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuksuz sanık S.G. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkeme salonuna bağlandı.

Mahkeme Başkanı, duruşma öncesinde davanın geldiği aşama hakkında sanıklar ile avukatlarına bilgi verdi.

"ByLock" döküm içerikleri ile ilgili bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını kaydeden Mahkeme Başkanı, isteyen sanıkların avukatları aracılığı ile bu raporu alabileceğini belirtti.

Daha sonra tanıkların dinlenilmesine başlandı.

Duruşmaya SEGBİS ile Batman'dan katılan tanık H.G, tutuksuz sanık S.G. hakkında bildiklerini daha önce Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na anlattığını söyledi.