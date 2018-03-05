Bolu'daki FETÖ/PDY davası

Sanık Murat Bozbeşparmak'ın babası olduğu için yeminsiz dinlenen tanık Ali Bozbeşparmak, "Sanık Murat oğlum olur. Ben bu konu ile ilgili daha önceden beyanda bulunmuştum. Bunu aynen tekrar ediyorum. Ancak düzeltmek istediğim husus var. Ben daha önceden oğlumun, bu yapı içinde yer aldığını, benim ayrılması yönündeki telkinlerime rağmen yapı ile bağlantısını kesmediğine yönelik açıklamamda düzeltme yapmak istiyorum. Oğlum. Şems Erkek Öğrenci Yurdu'nda gece görevlisi olarak çalışıyordu. Ailecek ekonomik durumumuzun sıkıntıda olması sebebiyle oğlum iş arıyordu. Bir anda bu görevini bırakıp ayrılamadı. İş bulduğu takdirde ayrılacaktı. Benim daha önceki ifademde de anlatmak istediğim buydu." diye konuştu.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Bozbeşparmak, oğlunun kullandığı ve "ByLock" tespit edilen GSM hattının kendi üzerine olduğunu belirterek, "Oğlumun kullandığı hattı 2007 yılında oğlum üniversiteye başladığı tarihte ben kendi adıma almıştım. O tarihten itibaren 10 yıl süreyle bu hat oğlum tarafından kullanıldı. Bu hat üzerinde yapılan ByLock tespiti ile ilgili bilgim yoktur." dedi.

Tanık M.E. de kendisinin 2014-2016 yılları arasında örgüte müzahir olduğu gerekçesi ile kapatılan Şems Erkek Öğrenci Yurdu'nda kat görevlisi olarak çalıştığını söyledi.

Yargılanan sanıklardan Murat Bozbeşparmak'ın bu yurdun müdür yardımcısı olduğunu anlatan M.E. şöyle devam etti:

"Yine tutuklu sanıklardan Gökhan Bostancı’yı da bu yurda geliş gidişleri sırasında tanımıştım. 2016 yılının ocak ayında yurdun müdürü olan Ş.Ç. beni odasına çağırarak Ziraat Bankası'nda bulunan hesabımın banka kartını benden istedi. Yurtta kalan öğrencilerin aidatlarının benim hesabıma yatırılacağını söyledi. Bu sırada müdür yardımcısı da aynı odadaydı. Ben kartımı Ş.Ç'ye verdim. O sırada Murat Bozbeşparmak'ın elinde farklı bankalara ait kartlar olduğunu gördüm. Ancak öğrencilerin aidat ödemelerini bu hesaplara yapıldığını düşündüğümden bu durumda herhangi bir beis görmedim."