Bolu'daki FETÖ/PDY davası

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 4 eski polis memuru ile 1 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, KHK ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanık komiser İdris Ulaş ile tutuksuz sanıklar emniyet müdürü A.Ö, polis memuru S.D. ve açığa alınan öğretmen H.D. ile yakınları ve avukatları katıldı.
Sanık eski emniyet amiri İrfan Kaplan ise tutuklu bulunduğu Osmaniye'deki ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı.
Duruşma tanıkların dinlenilmesi ile devam etti. Duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katılan tanık K.Y. tutuksuz sanık S.D. hakkında beyanda bulundu.
Sanık ile 2011-2014 yılları arasında görev yaptığı Elazığ Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde çalıştığı dönemde tanıştığını belirten K.Y. "O dönem her hafta birimizin evinde olacak şekilde yapıya ait insanlarla bir araya gelip dini sohbet toplantıları düzenlerdik. Sanık da bu toplantılara iştirak ederdi. S.D. bu toplantılara Bolu’ya tayin olduğu tarihe kadar iştirak etti. " dedi.
S.D'nin 2012 yılının sonu ya da 2013 başında Bolu'ya tayin olduğunu aktaran K.Y, o tarihten sonra bu yapı ile irtibatının devam edip etmediğini bilmediğini söyledi.
Tanık Ö.K. ise darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü Göynük ilçesinde görev yaptığını ifade ederek, "Darbe teşebbüsünün yaşandığı gece olayı eşimden öğrenip hemen emniyet amirliğine geçtim. İdris Ulaş tam teçhizatlı ve hazır beklememizi istedi. Bu esnada, İrfan Kaplan ise bize 'askerle gelirse hemen sataşmayın' şeklinde bir şey söyledi. Ben de kendisine 'askerler gelip bize kelepçe takar ise buna karşılık veririm' dedim. İrfan Kaplan benim sözüm üzerine kafasını sağa sola sallayarak kendin bilirsin şeklinde işaret yaptı." şeklinde konuştu.
Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başka bir davadan yargılanan Kaplan'ın dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı tanıkların dinlenilmesi için 31 Mayıs'a erteledi.
Son dakika! NATO Rus diplomatların akreditasyonunu iptal etti
İstanbullular dikkat! Meteoroloji radarına işte böyle yansıdı
Makam odasına yatak yorgan serdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!
Son dakika! Türkiye ile Hollanda arasında 'casus' krizi
Sahilde aşka geldi
Annesinin erkek olduğunu öldüğünde öğrenmişti: Gerçek annesi bulundu
Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’
Getcontact: Telefon rehberi çılgınlığı
Okuyucu Yorumları 0 yorum