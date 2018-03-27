HABER

Bolu'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 19:38 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan, meslekten ihraç edilen 4 polis ile açığa alınan bir öğretmenin yargılanmasına devam edildi

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 4 eski polis memuru ile 1 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, KHK ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanık komiser İdris Ulaş ile tutuksuz sanıklar emniyet müdürü A.Ö, polis memuru S.D. ve açığa alınan öğretmen H.D. ile yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık eski emniyet amiri İrfan Kaplan ise tutuklu bulunduğu Osmaniye'deki ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı.

Duruşma tanıkların dinlenilmesi ile devam etti. Duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katılan tanık K.Y. tutuksuz sanık S.D. hakkında beyanda bulundu.

Sanık ile 2011-2014 yılları arasında görev yaptığı Elazığ Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde çalıştığı dönemde tanıştığını belirten K.Y. "O dönem her hafta birimizin evinde olacak şekilde yapıya ait insanlarla bir araya gelip dini sohbet toplantıları düzenlerdik. Sanık da bu toplantılara iştirak ederdi. S.D. bu toplantılara Bolu’ya tayin olduğu tarihe kadar iştirak etti. " dedi.

S.D'nin 2012 yılının sonu ya da 2013 başında Bolu'ya tayin olduğunu aktaran K.Y, o tarihten sonra bu yapı ile irtibatının devam edip etmediğini bilmediğini söyledi.

Tanık Ö.K. ise darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü Göynük ilçesinde görev yaptığını ifade ederek, "Darbe teşebbüsünün yaşandığı gece olayı eşimden öğrenip hemen emniyet amirliğine geçtim. İdris Ulaş tam teçhizatlı ve hazır beklememizi istedi. Bu esnada, İrfan Kaplan ise bize 'askerle gelirse hemen sataşmayın' şeklinde bir şey söyledi. Ben de kendisine 'askerler gelip bize kelepçe takar ise buna karşılık veririm' dedim. İrfan Kaplan benim sözüm üzerine kafasını sağa sola sallayarak kendin bilirsin şeklinde işaret yaptı." şeklinde konuştu.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başka bir davadan yargılanan Kaplan'ın dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı tanıkların dinlenilmesi için 31 Mayıs'a erteledi.

FETÖ firarisi polisi öldürmeye çalıştı! FETÖ firarisi polisi öldürmeye çalıştı!
İstanbul'da ilginç keçi kavgası!İstanbul'da ilginç keçi kavgası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu FETÖ/PDY Göynük polis

En Çok Okunan Haberler

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

Çocuk gelin ve ailesi konuştu! ‘Türkiye’de yasak olduğunu bilmiyorduk’

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

RTÜK'ten flaş karar! Televizyonda yeni dönem

RTÜK'ten flaş karar! Televizyonda yeni dönem

Mağarada saklanan teröristler böyle ele geçirildi

Mağarada saklanan teröristler böyle ele geçirildi

Aybüke öğretmeni şehit eden terörist öldürüldü!

Aybüke öğretmeni şehit eden terörist öldürüldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.