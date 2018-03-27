Bolu'daki FETÖ/PDY davası

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 4 eski polis memuru ile 1 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, KHK ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanık komiser İdris Ulaş ile tutuksuz sanıklar emniyet müdürü A.Ö, polis memuru S.D. ve açığa alınan öğretmen H.D. ile yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık eski emniyet amiri İrfan Kaplan ise tutuklu bulunduğu Osmaniye'deki ceza infaz kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı.

Duruşma tanıkların dinlenilmesi ile devam etti. Duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katılan tanık K.Y. tutuksuz sanık S.D. hakkında beyanda bulundu.

Sanık ile 2011-2014 yılları arasında görev yaptığı Elazığ Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde çalıştığı dönemde tanıştığını belirten K.Y. "O dönem her hafta birimizin evinde olacak şekilde yapıya ait insanlarla bir araya gelip dini sohbet toplantıları düzenlerdik. Sanık da bu toplantılara iştirak ederdi. S.D. bu toplantılara Bolu’ya tayin olduğu tarihe kadar iştirak etti. " dedi.