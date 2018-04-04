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Bolu'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:23 | Son Güncelleme

ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3'ü firari 6'sı tutuklu, 18 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, 1 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan 3'ü firari 6'sı tutuklu, 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, iki celse arasında tutuksuz sanıklar E.S. ile M.S'nin dosyalarının, bu davada yargılanan sanıklarla ilişkileri tespit edilemediği gerekçesiyle ayrıldığını kayıtlara geçti.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ile devam etti.

Tanık S.B, SEGBİS aracılığı ile bağlandığı duruşmada, tutuksuz sanıklardan G.D. hakkında beyanda bulundu.

Kendisinin daha önce geniş çaplı bir ifade verdiğini belirten S.B, bu ifadesini tekrarladığını belirterek, "Sanıklardan sadece G.D'yi tanırım. Örgüt içinde 2007-2011 yılları arasında öğretmenlere sohbet hocalığı yapmıştım. 2010 yılında bana başka bir görev verilmişti. Bu öğretmenler grubunu G.D. isimli şahsa devrettim." dedi.

S.B, örgütün il ablası olduğu gerekçesi ile hakkında dava açılan Hafize Tosun'un yönlendirmesiyle öğretmenlere sohbet hocalığı görevini G.D'ye devrettiğini de sözlerine ekleyerek, "Benden sonra hangi şahıslarla ve hangi dönemlerde sohbet toplantısı yaptığını bilemiyorum." şeklinde konuştu.

Tanık A.C. ise tutuklu sanık Gökhan Bostancı hakkında beyanda bulundu.

Üniversite eğitimi almak için geldiği Bolu'da örgüte müzahir evlerde kaldığını söyleyen A.C, "Bu evlerde bize Fetullah Gülen ve Said Nursi kitapları okutulurdu. Bu kitapları okumazsak evden atılmakla tehdit edilirdik. Yine yurtlarda sohbet toplantıları düzenlenirdi." diye konuştu.

Kendi kaldığı evden Murat kod adını kullanan bir şahıs ile Gökhan Bostancı'nın sorumlu olduğunu da sözlerine ekleyen A.C, "Bunlar bizim sorunlarımızı ve ihtiyaçlarımızı karşılardı. Bunların örgüt içindeki konum ve pozisyonlarının ne olduğunu bilmiyorum. Bu şahıslar hakkında başka bir bilgim yoktur." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı, tanık beyanlarına itirazlarının olmadığını belirterek, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatları ise tutuklu müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi.

Tutuklu sanıklardan Fatih Şentürk'ün adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, dinlenmesi gereken 2 tanığın hazır edilmesi, bazı sanıklar için istenen ByLock ID bilgi ve içeriklerinin beklenmesi için duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.

- İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 35 sayfalık iddianamede, 18 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu ByLock FETÖ/PDY

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