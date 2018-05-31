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Bolu'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 13:23 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan, meslekten ihraç edilen 2 polis ile açığa alınan bir öğretmenin yargılanmasına devam edildi - Tanık B.D.: - "Odaya giren İrfan Kaplan bize darbe olduğunu söyleyerek odasına geçti. İdris Ulaş da yanımıza gelerek Cumhurbaşkanı'nın Almanya'dan sığınma talep ettiğini ifade etti. Bu esnada Cumhurbaşkanı henüz televizyona çıkmamıştı"

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 2 eski polis memuru ile bir öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, KHK ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanık komiser İdris Ulaş ile tutuksuz sanık polis memuru S.D. katıldı.

Duruşma başlamadan önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Garson" kod adlı gizli tanık tarafından verilen hafıza kartı içinde yer alan bilgilerde İdris Ulaş'ın "A5" S.D.'nin ise "SAY-B" ile kodlandığını belirten Mahkeme Başkanı Seyfi Han, bu kodlamalar hakkında sanıklara bilgi verdi.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan tanık B.D., olay günü diğer polis memurlarıyla asayiş uygulaması yaptıklarını anlatarak, "Saat 22.45 civarında eski emniyet amirimiz İrfan Kaplan ile komiser İdris Ulaş yanımıza geldiler. Bir sorun olup olmadığını sormaları üzerine biz bilişim sisteminde yavaşlık olduğunu söyledik. Bunun üzerine bizim uygulamayı bitirmemizi söylediler." dedi.

Normal süresinden yaklaşık 10 dakika önce uygulamayı sonlandırarak emniyet müdürlüğüne geçtiklerini söyleyen B.D., "Bu esnada İdris Ulaş bulunduğumuz odaya girerek bize telefon ve telsizleri şarj etmemizi söyledi. Biz ne olduğunu sorduğumuzda cevap vermedi. Biz telsiz, telefon ve el fenerlerini şarja taktık. Odaya giren İrfan Kaplan bize darbe olduğunu söyleyerek odasına geçti. İdris Ulaş da yanımıza gelerek Cumhurbaşkanı'nın Almanya'dan sığınma talep ettiğini ifade etti. Bu esnada Cumhurbaşkanı henüz televizyona çıkmamıştı." şeklinde konuştu.

B.D., kendilerine darbe olduğunun söylenmesi üzerine hemen silah aldığını belirterek, "İrfan Kaplan ile İdris Ulaş silah alınması konusunda 'silah al' emri verilmediğini söyledi. Ben de bu tarz durumlarda emir beklenmeyeceğini söyledim." ifadelerini kullandı.

Tanığın dinlenilmesinin ardından söz verilen sanık Ulaş, "Garson" isimli gizli tanık hakkında bilgisi olmadığını beyan ederek, "Benim hakkımda yapılan 'A5' kodlaması neye göre yapılmış? Bu tanık beni tanıyor mu? Bu iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık S.D. ise kendisi hakkında verilen "SAY-B" kodlamasını kabul etmediğini ifade ederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısına mütalaasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı 4 Temmuz'a erteledi.

Önceki duruşmalarda tutuksuz sanık A.Ö. ile tutuklu sanık İrfan Kaplan'ın dosyaları, haklarında açılan başka davalar olduğu gerekçesiyle ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu FETÖ/PDY Göynük

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