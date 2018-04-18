Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) milli eğitim yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 18'i tutuklu 65 sanıktan 47'sine 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce belediyenin nikah salonunda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklarla bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, dosyaya yeni eklenen deliller olduğunu açıklayarak, bu deliller hakkında sanıklarla avukatlarına bir diyecekleri olup olmadığını sordu.
Hem sanıklar hem de sanık avukatları, dosyaya yeni eklenen delillerden aleyhlerine olan hususları kabul etmediklerini belirtti.
Daha sonra tutuklu ve tutuksuz sanıkların son sözleri soruldu.
Tutuklu sanıklar tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Tutuksuz sanıklar ise beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Abdurrahman Emen, Ali Kemal Paş, Ayşe Albuz, Bilgin Çelik, Çetin Özer, Dursun Yalçın, Emrah Ulukap, Fatih Yaman, Halil Hazar, Halil İbrahim Atilla, Hidayet Tosun, İrfan Çalışır, Kadir Özkan Gül, Mustafa Daştan, Nadir Akdemir, Necettin Dalkılıç, Nuri Yıldız, Saim Altıntaş, Şeyma Tosun, Taner Temiz, Ünver Saha, Yusuf Sefil, Esin Abak, Faruk Turhan ve Figen Turhan'ı 7 yıl 6'şar ay; Aziz Bahadır Fazlıoğlu, Cemil Tuna Özmercan, Durmuş Köse, Esma Demirer, Keziban Köse, Niyazi Küçük, Salih Ay ve Zeki Yıldıran'ı 6 yıl 3'er ay; Furkan Çayan, Hayriye Erdoğan, Mehmet Fatih Yıldırım, Melek Gelir, Mustafa Güneş, Mustafa Türkoğlu ve Yusuf Yüzden'i 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.
"Terör örgütü üyesi olmayıp örgüte yardım etmek" suçundan Bilal Altıntaş, Dilek Eker, Ercan İnalkan, İlhan Akman, İlker Demirtaş, Mehmet Akif Tekin ve Süleyman Yazıcı'ya ise 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, karar doğrultusunda tutuklu sanıklar Emen, Paş, Çelik, Özer, Ulukaya, Faruk Turhan, Yaman, Tosun, Çalışır, Gül, Akdemir, Altıntaş, Temiz, Saha ve Sefil'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar Yıldız, Hazar ve Daştan'ın hükümle yeniden tutuklanmasını hükmederek haklarında yakalama kararı çıkartırken Çayan, Yıldırım ve Güneş'in tutuklu bulundukları süreyi gözeterek tahliyelerini kararlaştırdı.
Mahkeme başkanının hükmü açıklamasının ardından haklarında yeniden yakalama kararı çıkartılan sanıklardan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve duruşma salonunda bulunan Mustafa Daştan polis ekipleri tarafından yakalandı.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan A.T.B, A.K, D.E, E.S, E.H.U, E.Ç, G.Ç, G.T, G.D, H.A, İ.B, İ.T, L.T, M.K, R.A, S.K, S.K. ve Ü.H.'nin beraatlerine karar verdi.
- İddianameden
Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görev yaparken önce açığa alınan sonra da meslekten ihraç edilen 65 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanıklardan 39'unun örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği belirtilmişti.
Esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı, 59 sanığın 15'er yıla kadar hapsini, 6 sanığın da beraatini istemişti.
Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır
Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması
Seçim kapışması erken başladı! Canlı yayında karşı karşıya geldiler
Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek
Son seçim anketleri açıklandı hangi parti yüzde kaç oy aldı?
Türkiye erken seçime gidiyor! Dünya basını erken seçim kararını nasıl duyurdu?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
'Hastayıp' deyip izin aldı, gerçek bambaşka çıktı!
Son dakika! Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açtılar
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum