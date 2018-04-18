HABER

Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:57 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin milli eğitim yapılanmasına ilişkin 18'i tutuklu 65 kişinin yargılandığı dava karara bağlandı - Bolu Ağır Ceza Mahkemesi, 7 sanığı "örgüte yardım etmek", 40 sanığı ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırdı - Mahkeme heyeti, 18 sanığın beraatine, 3 sanığın hükümle tahliyesine, 3 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) milli eğitim yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 18'i tutuklu 65 sanıktan 47'sine 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce belediyenin nikah salonunda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklarla bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyaya yeni eklenen deliller olduğunu açıklayarak, bu deliller hakkında sanıklarla avukatlarına bir diyecekleri olup olmadığını sordu.

Hem sanıklar hem de sanık avukatları, dosyaya yeni eklenen delillerden aleyhlerine olan hususları kabul etmediklerini belirtti.

Daha sonra tutuklu ve tutuksuz sanıkların son sözleri soruldu.

Tutuklu sanıklar tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Tutuksuz sanıklar ise beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Abdurrahman Emen, Ali Kemal Paş, Ayşe Albuz, Bilgin Çelik, Çetin Özer, Dursun Yalçın, Emrah Ulukap, Fatih Yaman, Halil Hazar, Halil İbrahim Atilla, Hidayet Tosun, İrfan Çalışır, Kadir Özkan Gül, Mustafa Daştan, Nadir Akdemir, Necettin Dalkılıç, Nuri Yıldız, Saim Altıntaş, Şeyma Tosun, Taner Temiz, Ünver Saha, Yusuf Sefil, Esin Abak, Faruk Turhan ve Figen Turhan'ı 7 yıl 6'şar ay; Aziz Bahadır Fazlıoğlu, Cemil Tuna Özmercan, Durmuş Köse, Esma Demirer, Keziban Köse, Niyazi Küçük, Salih Ay ve Zeki Yıldıran'ı 6 yıl 3'er ay; Furkan Çayan, Hayriye Erdoğan, Mehmet Fatih Yıldırım, Melek Gelir, Mustafa Güneş, Mustafa Türkoğlu ve Yusuf Yüzden'i 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

"Terör örgütü üyesi olmayıp örgüte yardım etmek" suçundan Bilal Altıntaş, Dilek Eker, Ercan İnalkan, İlhan Akman, İlker Demirtaş, Mehmet Akif Tekin ve Süleyman Yazıcı'ya ise 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, karar doğrultusunda tutuklu sanıklar Emen, Paş, Çelik, Özer, Ulukaya, Faruk Turhan, Yaman, Tosun, Çalışır, Gül, Akdemir, Altıntaş, Temiz, Saha ve Sefil'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar Yıldız, Hazar ve Daştan'ın hükümle yeniden tutuklanmasını hükmederek haklarında yakalama kararı çıkartırken Çayan, Yıldırım ve Güneş'in tutuklu bulundukları süreyi gözeterek tahliyelerini kararlaştırdı.

Mahkeme başkanının hükmü açıklamasının ardından haklarında yeniden yakalama kararı çıkartılan sanıklardan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve duruşma salonunda bulunan Mustafa Daştan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan A.T.B, A.K, D.E, E.S, E.H.U, E.Ç, G.Ç, G.T, G.D, H.A, İ.B, İ.T, L.T, M.K, R.A, S.K, S.K. ve Ü.H.'nin beraatlerine karar verdi.

- İddianameden

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görev yaparken önce açığa alınan sonra da meslekten ihraç edilen 65 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanıklardan 39'unun örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği belirtilmişti.

Esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı, 59 sanığın 15'er yıla kadar hapsini, 6 sanığın da beraatini istemişti.

İnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbestİnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbest
Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa... Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...
Taksim'de polis ablukası! Meydan kapatıldıTaksim'de polis ablukası! Meydan kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu eğitim yapılanması FETÖ/PDY karar

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Rihanna göğüslerini mi paylaştı? Olay oldu

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

İYİ Parti erken seçime girebilecek mi? Meral Akşener aday olduğunu açıkladı

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...

Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet Karabulut hayatını kaybetti

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

Türkiye erken seçime gidiyor! AK Parti'de tarih netleşiyor!

YSK Başkanı Sadi Güven'den erken seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den erken seçim açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.