Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) milli eğitim yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 18'i tutuklu 65 sanıktan 47'sine 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce belediyenin nikah salonunda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklarla bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyaya yeni eklenen deliller olduğunu açıklayarak, bu deliller hakkında sanıklarla avukatlarına bir diyecekleri olup olmadığını sordu.

Hem sanıklar hem de sanık avukatları, dosyaya yeni eklenen delillerden aleyhlerine olan hususları kabul etmediklerini belirtti.

Daha sonra tutuklu ve tutuksuz sanıkların son sözleri soruldu.

Tutuklu sanıklar tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Tutuksuz sanıklar ise beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Abdurrahman Emen, Ali Kemal Paş, Ayşe Albuz, Bilgin Çelik, Çetin Özer, Dursun Yalçın, Emrah Ulukap, Fatih Yaman, Halil Hazar, Halil İbrahim Atilla, Hidayet Tosun, İrfan Çalışır, Kadir Özkan Gül, Mustafa Daştan, Nadir Akdemir, Necettin Dalkılıç, Nuri Yıldız, Saim Altıntaş, Şeyma Tosun, Taner Temiz, Ünver Saha, Yusuf Sefil, Esin Abak, Faruk Turhan ve Figen Turhan'ı 7 yıl 6'şar ay; Aziz Bahadır Fazlıoğlu, Cemil Tuna Özmercan, Durmuş Köse, Esma Demirer, Keziban Köse, Niyazi Küçük, Salih Ay ve Zeki Yıldıran'ı 6 yıl 3'er ay; Furkan Çayan, Hayriye Erdoğan, Mehmet Fatih Yıldırım, Melek Gelir, Mustafa Güneş, Mustafa Türkoğlu ve Yusuf Yüzden'i 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.