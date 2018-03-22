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Bolu'daki kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:41 | Son Güncelleme

Mudurnu'da define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Dereçetinören köyü Taykadın mevkisinde, İsmail ve Mehmet Yılmazdemir'e ait tarlada kepçeyle kaçak kazı yaptıkları ihbarı üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan 13 kişinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Mudurnu Adliyesi'ne getirilen S.K, G.Y, M.A, İ.F, H.Ü, H.Y, D.Y, A.H, M.Y, O.M, H.T, B.Y. ve M.Y. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazıda kullanılan kepçe ile tır ise yediemin parkına çekildi.

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Bolu Dereçetinören köyü Mudurnu Mudurnu Adliyesi Taykadın

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