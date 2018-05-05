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Bolu'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 15:34 | Son Güncelleme

Kalp masajı yapılarak hayata döndürülen kadın, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Bolu'daki trafik kazası

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kalp masajı yapılarak hayata döndürülen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün Anadolu Otoyolu'nun Köroğlu mevkisinde meydana gelen trafik kazasında eşi ve çocuğu ile yaralanan Özlem Bağlar, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılmıştı.

Özlem Bağlar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı trafik kazasında yaralanan Serhat Bağlar'ın tedavisinin AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü, kızı Öykü Lorin Bağlar'ın ise Koç Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

- Olay

Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden F.G. idaresindeki 52 TB 432 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bu sırada aynı istikamette seyreden Serhat Bağlar'ın kullandığı 34 HU 7937 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden D.T. yönetimindeki 02 HT 600 plakalı tıra arkadan çarpmıştı.

Kazada, Serhat ve eşi Özlem ile 4 yaşındaki kızları Öykü Lorin Bağlar yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu trafik kazası

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