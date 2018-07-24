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Bolu'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 12:29 | Son Güncelleme

Göynük'te cipin geri manevra yaptığı sırada yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Bolu'nun Göynük ilçesinde, cipin geri manevra yaptığı sırada çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde geriye manevra yapan Y.G. idaresindeki 14 AAE 569 plakalı cip, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki İbrahim Sarıoğlu'na çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve aracın altında kalan yaşlı adam, cipin altında ezilmekten çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son anda kurtuldu.

Vücudunda kırıklar oluşan Sarıoğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cipin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada cipin adama çarpma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Bolu Göynük güvenlik kamerası trafik kazası

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