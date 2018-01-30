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Bolulu eğitimci önce poz verdi, sonra 'Bence de yanlış' dedi

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:32 | Son Güncelleme

Bolu Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celebci'nin tabancayla çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşması tepkiye neden oldu. Fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldıran Celebci, "Fotoğraf 2011 yılında çekildi. O dönem Milli Eğitim Müdürlüğü yapmıyordum. Silah köy muhtarı olan ağabeyime ait. Poz vermek amacıyla tuttum. Silahım yok, silaha karşıyım" dedi.

Bolulu eğitimci önce poz verdi, sonra 'Bence de yanlış' dedi

Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celebci'nin elindeki tabanca ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşması tepki çekti. Salih Celebci'nin paylaşımı yerel medyada da haber oldu. Haberin ardından gelen tepkiler nedeniyle Celebci fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celebci, paylaştığı fotoğraf ve yapılan haberlerle ilgili olarak, "Fotoğraf 2011 yılında çekildi. O dönemde Milli Eğitim Müdürlüğü yapmıyordum. Silah köy muhtarı olan ağabeyime ait. Ben de poz vermek amacıyla elimde tuttum. Köyde ormanlık alanda çekilmiş bir fotoğraftır. Zaten sonradan çocuklara 'Fotoğrafı kaldırın' dedim, onlar kaldırmışlar. O zaman tepki çekeceğini düşünememiştim. Tepki olur diye de fazla paylaşmadım. İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün silah alma hakkı var. Ama benim şu anda silahım yok. Bir Milli Eğitim müdürünün silahlı fotoğraf koyması bence de yanlış. Ama o zaman müdür değildim. Herhangi bir kastımız yok. Silaha karşıyım. Kendim zaten eğitimciyim" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
silah Bolu eğitimci salih celebci

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yapmayın böyle işler.Harcanıyorsunuz sonra Geçen yıl Bir öğretmenin Çocukların eline ip verdği bir fotograf yayınlanmıştı adam görevden alındı asıl söyleyeceğim şey bunlar değil İnternette görsellerde İsrail de silah eğitimi alan yaşları en fazla 8_14 olan çocukların fotolarına bir bakın Tankların Ağır makinalı silahların,envai çeşit savaş silahlarını inceledikleri, mekanizmaları söküp taktıkları fotoları göreceksiniz Biz çocukların eline ip verdi diye Öğretmeni görevden aldık Elin gavuru ise bunun için Özel Eğitim vermenin peşinde
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