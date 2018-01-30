Bolulu eğitimci önce poz verdi, sonra 'Bence de yanlış' dedi

Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celebci'nin elindeki tabanca ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşması tepki çekti. Salih Celebci'nin paylaşımı yerel medyada da haber oldu. Haberin ardından gelen tepkiler nedeniyle Celebci fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celebci, paylaştığı fotoğraf ve yapılan haberlerle ilgili olarak, "Fotoğraf 2011 yılında çekildi. O dönemde Milli Eğitim Müdürlüğü yapmıyordum. Silah köy muhtarı olan ağabeyime ait. Ben de poz vermek amacıyla elimde tuttum. Köyde ormanlık alanda çekilmiş bir fotoğraftır. Zaten sonradan çocuklara 'Fotoğrafı kaldırın' dedim, onlar kaldırmışlar. O zaman tepki çekeceğini düşünememiştim. Tepki olur diye de fazla paylaşmadım. İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün silah alma hakkı var. Ama benim şu anda silahım yok. Bir Milli Eğitim müdürünün silahlı fotoğraf koyması bence de yanlış. Ama o zaman müdür değildim. Herhangi bir kastımız yok. Silaha karşıyım. Kendim zaten eğitimciyim" dedi.
DHA
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