HABER

'Bölünme'den sonra Cerrahpaşa'da akademik kurul olağanüstü toplanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:24 | Son Güncelleme

BAZI üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Erhan TEKTEN-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) BAZI üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeleri ve öğrencileri durumu protesto etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Akademik Genel Kurul olağanüstü toplanacak. Konuyla ilgili olarak üniversitenin resmi internet sitesinden duyuru yayımlanırken, Prof. Dr. Bülent Önal da bahçede toplanan öğrencilere açıklama yaptı.

Önal, "Akademik kurul yapılacak. Bu akademik kurula alanlarında uzmanlaşmış idare hukukçusu hocalar da katılacak. Onlarla bundan sonraki süreçte bölünmemek için yasal olarak neler yapılır, hangi haklarımız var? Enine boyuna bunlar tartışılacak. Ne tür haklarımız var ve bunları sonuna kadar nasıl kullanabiliriz üstüne olacak" dedi.

"191 YILLIK MAZİMİZİ 191 SANİYEDE GÖTÜREN MİLLETVEKİLLERİNE SORUYORUM…"
Öğrenciler yasa tasarısının meclis genel kurulundan geçmesini alkış ve sloganlarla protesto ederken, Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan, "Ben şimdi 191 yıllık mazimizi 191 saniyede götüren milletvekillerine soruyorum. Bu fakülte yılda ortalama 1 milyon hasta bakmış, demek ki 50 milyon hastaya elimiz değmiş. Demek ki 80 milyonun 3'te 2'sine biz tedavi vermişiz. Demek ki, sizlerin de 3'te 2'sini tedavi etmişiz. Bundan sonra da edeceğiz. 500 kişinizin 350'sine bakmışız. Şimdi bundan sonra soruyorum.'Annenizi babanızı kızınızı, çoluğunuzu, torununuzu bu hekimlere getireceğinize göre, 'onların yüzüne nasıl kızarmadan gözlerine bakıp da umut bekleyeceksiniz' " ifadelerini kullandı. Grup, daha sonra dağıldı.

(FOTOĞRAF)

'Erdoğan’ın sözleri ‘fırıldak AKP’lilere...''Erdoğan’ın sözleri ‘fırıldak AKP’lilere...'
Türkiye bu askeri konuşuyor!Türkiye bu askeri konuşuyor!
İYİ Parti'nin kurucusu üyesine silahlı saldırı!İYİ Parti'nin kurucusu üyesine silahlı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.