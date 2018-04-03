Bölünmüş yol için eylem yapan mahalleliye karayollarından geçici çözüm

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün önlem amaçlı bariyerlerinin evlerine geçişi engellediği için eylem yaptıkları yol, karayolları ekipleri tarafından yeniden düzenlendi.

Kozlu-Ereğli yolu üzerinde bulunan Yıldız Evler Sitesi’nde oturan vatandaşlar, bölünmüş yola yapılması planlanan bariyerler nedeniyle mahallelerine giriş yapamayacakları gerekçesiyle önceki gün eylem yapmıştı. Sabah saatlerinde mahalleli ile görüşen Karayolları yetkilileri ve AK Parti Kozlu İlçe Başkanı Ahmet Gören, ana yol güzergahındaki alt geçidin tamamlanana kadar, mahalle halkının araçlarıyla geçişini sağlamak için güvenli bir geçiş yapılmasına karar verildi.

Karayolları yetkililerine teşekkür eden site sakini Erol Pesen; “Bizler Yıldız Evler Sitesi sakinleri olarak, karayolları bölünmüş yol yapması nedeniyle yolu kapatması gerekiyordu. Ama bizler mağdur oluyorduk. Burada 83 daire artık üst mahallerde oturan var. Burada Allah göstermesin bir hastalık durumunda yangın durumunda araçlarımızı üniversitenin oradan dönmesi gerekiyor. Bize diyorlar ki gidin oradan dönün bizde karşı çıktık. Burada karayolları yetkilileri ile görüştük. Geçici bir çözüm üretmeye çalıştık. Sağ olsunlar. Burada araçlarımızın geçecek bir şekilde geçiş bir yer bıraktılar. Buradan geçen insanlarımız en azından daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Kazaya mahal vermek istemiyoruz. Ama bizlerde evlerimize geçebilmek için bir çözüm sunmaları gerekiyor. Burada en azından şimdi geçici bir çözüm çıktı. Ben yetkililere teşekkür ediyoruz” dedi.