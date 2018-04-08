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Boluspor'dan AA'ya pankartlı kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 15:03 | Son Güncelleme

Tetiş Yapı Elazığspor ile yapılan maçta, AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla tribüne pankart asıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile Tetiş Yapı Elazığspor maçında, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayan pankart açıldı.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde görevliler, üzerinde "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartı, kale arkasındaki trübünlere astı.

Pankart, maç boyunca kale arkasında asılı kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı 98 yaşında Bolu boluspor

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