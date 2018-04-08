Boluspor'dan AA'ya pankartlı kutlama

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile Tetiş Yapı Elazığspor maçında, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayan pankart açıldı.
Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde görevliler, üzerinde "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartı, kale arkasındaki trübünlere astı.
Pankart, maç boyunca kale arkasında asılı kaldı.
Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama
Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
Sürücü kursunda dehşet!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum