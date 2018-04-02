Bolvadin’de Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi anıldı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde ’Yörükzade Ahmet Fevzi Efendiyi Anma Programı’ düzenlendi.
Bolvadin Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, sabah namazından önce Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi Kabri başında Yasin-i Şerifin okunmasının ardından din görevlileri tarafından dualar edildi. Daha sonra ilçenin Tarihi Alaca Camii yanında bulunan medrese ziyaret edildi. Bolvadin Belediyesi tarafından düzenlenen Yörükzade Ahmet Fevzi Efendiyi Anma Programı, Bolvadin Belediye Nikah salonunda verilen konferansla son buldu.
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