HABER

Adnan Oktar'la ilgili bomba iddia! Tutuklanamaz, çünkü...

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 16:16 | Son Güncelleme

Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar hepsi birbirinden ağır hakkındaki 30 ayrı suçlama nedeniyle gözaltına alındı. Operasyonun ardından bomba bir iddia gündeme geldi. "Adnan Oktar'ın GATA dahil 6 hastaneden 'paranoid şizofreni’ hastası olduğuna dair raporu var."

Adnan Oktar'la ilgili bomba iddia! Tutuklanamaz, çünkü...

Adnan Oktar'ın müridleri ve kedicikleriyle birlikte gözaltına alınması ve 'askeri ve siyasi casusluk', 'çocuk istismarı', 'kara para' gibi birbirinden ağır 30 ayrı suçlama yapılmasına rağmen tutuklanamayacağı iddia ediliyor. Çünkü Adnan Oktar'ın GATA dahil 6 değişik hastaneden ‘‘paranoid şizofreni’’ hastası olduğu ve "cezai ehliyetinin bulunmadığı" iddia ediliyor. Adnan Oktar'a ilk 'şizofren' raporunu Şişli Etfal Hastanesi vermiş. 1984 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 'paranoid şizofreni' raporu vermiş... Adnan Oktar yıllar sonra hakkındaki şizofreni raporlarının o dönem düzmece şekilde verildiğini belirtip, "İftira sebebiyle akıl hastanesinde tutuldum, o günler benim şerefimdir" demişti.

GATA RAPORU: PARANOİD ŞİZOFRENİ, ASKERLİK YAPAMAZ

Adnan Oktar'ın, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden aldığı "Askerlik yapmaya elverişli değildir" raporunda en ağır akıl hastalıklarından biri olarak gösterilen "paranoid şizofreni’’ hastalığı teşhisi konulduğu ortaya çıktı. GATA tarafından 4 Mart 1988 tarihinde verilen ‘Askerlik yapmaya elverişli değildir’ raporunda, Adnan Oktar'ın on yılı aşkın süredir, en ağır akıl hastalıklarından biri olan ‘paranoid şizofreni’ olduğu ve bu hastalığın ‘psikotik reaksiyon (ayırt edilmeyen tip) müzmin ve devamlı nitelik kazanmış’ şeklinde olduğu tespiti yapıldı.

ADLİ TIP: PARANOİD ŞİZOFRENİ, CEZAİ EHLİYETİ YOK

Adli Tıp Kurumu tarafından Adnan Oktar'ın tutuklu olarak yargılandığı dönemde verilen 2 Şubat 1997 tarihli raporda da "Oktar'ın TCK'nın 46. maddesindeki, ‘Akıl hastalarına ceza verilemeyeceği hükmünden yararlandırılması' istenmiş.

adnan_oktar_kedicikleri_yat_turuna_cikardi_h53739_da965

GATA RAPORUNA GÖRE ADNAN OKTAR'IN RUHİ DURUMU NASIL

GATA tarafından verilen raporda, Adnan Oktar'ın ruhi durumu şöyle anlatıldı: ‘‘Ayakta, yaşında, ciddi ve kendine bakımlı görünümde, giyiniş ve tuvaletine özeni çok iyi. Çevresine ilgisi, olup bitenlerden haberdar olma isteği tarzında artmış. Mizacı şüpheci, sosyabilitesi son derece kibar, alıngan, konuşma ve ses tonu normal. Mimik ve jestleri düşünce içeriğindeki patolojilere uygun mağrur ve kendine güven ifade eder tarzda.’’

ŞİZOFRENİ İDDİASINI YILLAR SONRA YALANLAMIŞTI

Adnan Oktar, askerlikten muaf tutulmasına neden olan GATA ve Adli Tıp Kurumu raporlarındaki ‘‘paranoid şizofreni’’teşhisine yıllar sonra karşı çıkmıştı. Oktar kendi televizyonunda yaptığı açıklamada o raporların içeriğinin sahte olduğunu belirterek " İftira sebebiyle akıl hastanesinde tutuldum, o günler benim şerefimdir" demişti.

PARANOİD ŞİZOFRENİ NEDİR?

Paranoid şizofreni, toplumda yaygın olarak görülen şizofreni türüdür. Bu hastaların dengeli görünen kişiliklerinin altında yatan sorunlarının anlaşılması oldukça güçtür. Dışarıya belirti vermeden tüm sorunlarını içlerinde yaşarlar. Bu kişiler incelendiklerinde yanılgılara sahip, paranoya sahibi, çoğunlukla halüsinasyon gören bireyler oldukları tespit edilmiştir. Görülen halüsinasyonlar görüntülü ya da sesli olabilir. Rahatsızlık kişilerde uzun süreli devam edebileceği gibi, aralıklarla yaşanabilir.

paranoid-sizofreni

Paranoid şizofreni hastalarında görülen belirtiler nelerdir?

Kişilerde takip edildiğine dair düşünceler olması.
Bu dünyaya özel olarak gönderildiğine, özel bir görevinin olduğuna, kendisinin doğa üstü olduğuna dair inancın olması.
Kıskançlık duygusunun belirgin olması.
Kişilerin tehdit edici ya da emir verici sesler duyması.
Gerçekte olmayan kokuların ve tatların hissedilmesi.
Bir inanca saplantı derecesinde bağlanma ve düşünsel bozuklukların yaşanması.
Gerçekte olmayan sanrılı düşünceleri, inançları başka kişilere söyleyerek, lider olma arzusu içinde olmak.
Görüşlerine ve kendisine karşı çıkan kişilere karşı öfke duymak, saldırgan hareketlerde bulunmak.
Kişilik bölünmeleri yaşamak, kendi kendine konuşmak.

Paranoid şizofreni hastalarının durumunu olumsuz olarak etkileyen durumlar nelerdir?

Kişilerin olgunlaşmamış, duygu ve düşünce yapısının gelişmemiş olması.
Aile içinde iletişim kopukluğu olması ve ilişkilerin bozulması.
Kalıtımsal olarak hastalığa yatkın olmak.
Kişinin aşırı derecede içe dönük mizaca sahip olması.
Rahatsızlığın sinsi ve yavaş ilerlemesi.
Hastalığın teşhisinin geç fark edilmesi, bu sebeple tedavinin gecikmesi.

Şizofreni

Paranoid şizofreni teşhisi nasıl yapılır?

Rahatsızlık aralıklarla ya da uzun sürelerle görüldüğünden, hastaların tedavilerinin ihmal edilmemesi gerekir. Tedavi edilmediğinde hastalar psikoza girerek, yaşamla bağlarını koparabilirler. Rahatsızlık kişilerde iki farklı şekilde yaşanabilir. İlk durumda kişinin kendi içine kapanmasıyla, depresif bir ruh halini yaşanır. Bu kişilerin tipik depresyon haliyle karıştırılmaması için, teşhisin doğru konulası gerekir. Rahatsızlığın gelip giden özelliği ile gereksiz yere manik depresif teşhisi ile karıştırılma ihtimali bulunmaktadır. Bunun yanında yanılgılar, halüsinasyonlar ve diğer belirtilerin olması teşhisi kolaylaştıracaktır. İkinci grup hastalarda, kendini üstün görme, lider olma, kendini öne çıkarma, özel görevi olduğuna inanma davranışları vardır. Bunlar sürekli hayal dünyasında yaşamakta, etrafına özel olduklarını kabul ettirme, kendini ispatlamaya çalışmaktadır. Bu kişilerde yüksek ego durumu görülebilir. Hastaların belirgin semptomları incelenerek, paranoid şizofreni teşhisi koymak mümkündür.

Paranoid şizofreni tedavisi nasıl yapılır?

Rahatsızlık her hastada farklı etkilerle yaşandığından, oldukça tehlikeli olabilecek bir durum söz konusudur. Rahatsızlık ömür boyu tedavi altına alınmalıdır. Hastalar çoğunlukla akıl hastanelerinde tedavi edilmektedir. Uygulanacak tedavi içinde ilaç kullanımı ve psikoterapi uygulaması vardır. Uzun dönem sürecek tedavi süresince, hastaların, ailelerin ve doktorun sabırlı olması önemlidir. Hastalar son dönemler kullanılan psikotrop ilaçlar, tedavide olumlu sonuçlar alınmasına yardımcı olmuştur. Gereksinim duyulduğunda elektroşok tedavisi de uygulanmaktadır. Tedavide amaçlanan hastaların yeniden topluma kazandırılmasıdır.

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!Bir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!
 Adnan Oktar'ın evindeki 16 araca el konuldu Adnan Oktar'ın evindeki 16 araca el konuldu
Konya'dan 15 Temmuz için yola çıkan bisikletli öğretmenler Eskişehir'deKonya'dan 15 Temmuz için yola çıkan bisikletli öğretmenler Eskişehir'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar GATA paranoid şizofreni

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

İlginizi Çekebilir

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Adnan Oktar'ın fuhuş turnikesi skandalı!

Adnan Oktar'ın fuhuş turnikesi skandalı!

Adnan Oktar'a operasyonda yeni gelişme

Adnan Oktar'a operasyonda yeni gelişme

Ünlü ekonomist Ash’ten Bakan Berat Albayrak’a ilginç çağrı: Kayınpederinin yaptığının…

Ünlü ekonomist Ash’ten Bakan Berat Albayrak’a ilginç çağrı: Kayınpederinin yaptığının…

Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı böyle kanıtlandı!

Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı böyle kanıtlandı!

Okuyucu Yorumları 83 yorum
ver parayı al raporu,delidediğin bu kadar ayrıntıyı hesap edebiliyorsa,akıllılar ne yapsın.
Dolar 4.8 oldu 5 olacak nerdeyse gündem değiştirme hareketleri bunlar.
ülke zengin ülkesi napalım durum bu
@mesutbey aynen rapor aldığı tarihlere bakınca bu işler baya yapılmış o dönemlerde.artık hangi hükümetler varsa o zaman muamma.o zamanlarda zengin ülkesiymişti bu ülke...
Ne raporu ya. Adam 60 tane kiitap yazmış. Yeni rapor al olsun bitsin.
sıra Cübbeli Ahmet ...ve televizyonlara çıkıp ucube bazı fetfa veren asalaklarida alsınlar............hadi bakalim
Buyur burdan yak! Gülermisin,ağlarmısın? Bir yasa açığı daha.Demekki bunlar bunu bildiği için karnını kaşıya kaşıya at koşturmuşlar istedikleri gibi.
çıkar bir KHK at içeri..
Bütün mal varlığına el konulsun. Yurtdışı yasağı getirilsin hatta ev hapsi verilsin. Kızlara ve çevresinde nemalanan kim varsa mallarına el konulsun ve sebepsiz zenginleşme davası ile neleri var neleri yoksa el konulsun. Eğer ticari faaliyetler ile mal edindiğini iddia ediyorsa hepsini resmi olarak belgelesin yok eğer yapamıyorsa zaten itiraz edebileceği varlıklarını dayandırdığı bir geliri de yok demektir.
BU İDDİAYI ORTAYA ATANLAR KURTULMASI İÇİN ÇABA GÖSTERME GAYRETİNDELER. YANİ BAKIN BUNLARI KULLANIN DİYORLAR.
tutuklanamaz diye bir şey o hukuk devleti varken geçerliydi.Reis "atın bunu zindana " dediyse iş bitmiştir.
reisçilerin hepsi böyle
reis o meddeyi değiştir hemen ülkenin bu sapıklardan kurtulması lazım
Gerçekte olmayan sanrılı düşünceleri, inançları başka kişilere söyleyerek, lider olma arzusu içinde olmak.Görüşlerine ve kendisine karşı çıkan kişilere karşı öfke duymak, saldırgan hareketlerde bulunmak. BUNLAR BANA KILIÇDAROĞLU'NU ANLATIYOR...
Tutuklanıp tutuklanmaması önemli değil, önemli olan kendisine yöneltilen bu kadar çok ve bir o kadar da ağır suçları işlerken görevi suçluları yakalamak olanlar neden bu kadar zaman harcadılar. adamın her yaptığı şey TV ekranda ve göz önündeyken neden bu kadar uzun süre beklenildi. Ceza Kanunu'nda ne kadar suç varsa hepsini işlemiş neredeyse. Bu suçlar işlenirken yetkililer neden bu kadar uyudular????
BU KADAR TEZGAHI BİR ARADA SADECE YAHUDİLER PLANLAR, AKILLARI BUNA ÇALIŞIR.
FETÖDE AMERİKADAN ALIR BİR RAPOR APISIP KALIRIZ..
öyleyse ömür boyu deliler hastanesinde tutulsun.
EEEEE NE OLACAK BU BİLDİĞİ GİBİ ATMI KOŞTURACAK .....????? O RAPOR İPTAL EDİLMİİŞTİR GEÇERSİZDİR .. İMZA VATANDAŞ...
düzmece rapor olmasi ihtimali var,velevki hastaysa tedavi etsinler o zaman akıl hastanesinde kendine gelir elektrik yiyince şakaklarindan
bu akıl hastası nasıl olurda yıllarca tv de kedicikler oynatiyor. yok canım biz akılhastayız deliyiz o sağlam:)))
MAŞALLAH NE GÜZEL PARANOİD ŞİZOFRENMİŞ İNŞALLAH HEP ÖYLE PARANOİD ŞİZOFREN KALIR İNŞALLAH İNŞALLAH . AMA EN ÖNEMLİSİ İNŞALLAH SERBEST BIRAKMAZLAR İNŞALLAH MAŞALLAH :)
Askerlikten kaçmış ne olmuş yani Tayyip'in oğluda kaçtı. O yapsaydı bari Eniştesi Berat hazinede ne de olsa ????
MERAK BUYURMAYIN ,İÇERDE TEDAVİ EDERLER.
niye baska doktormu yok rapor verecek
paranoid şizofreni artık suç işlediği anlarda periyodik düzelme hali olup olmadığına göre karar veriliyor.Modern ilaçlar düzelme hali yaratıyor.Bu durumda ceza hukuku adli tıbbın görüßünü alır,dolayısı ile tutuklanabilir.
bir deli bu kadar servet sahibi nasıl oldu?
Geçmişte birtakım sorumluluklardan yırtmak için düzmece raporu olabilir. Bu dolaşığın yaşayış tarzı bir belli. Bir b..ku yok. Hatta çok zeki. Bir sürü yayını var. Eğer bir şey yapılamazsa vay benim ülkemin haline.....
adam deli raporu alacak kadar akıllı. hadi hemen kanunda düzenleme yapıp içeri atalım bu asalağı.
kedicikleri öperken hasta değil askere giderken mi hasta yada parmaklık arkasına verin sağlam raporunu tıkın içeri geç bile kalindı
İSRAİL AJANI ZOR TUTUKLANIR RAPOR MAPOR HİKAYE. RAPORLARI GEÇERSİZ SAYDIM DESE KİM İTİRAZ EDER, VEYA ATTIM SENİ İÇERİ 50 SENE DESE KİM İTİRAZ EDEBİLİRKİ AYNEN O DURUMDAYIZ, HAA BU ADNAN OKTAR TÜRK DÜŞMANI YAHUDİDİR BUNUN GİBİ TÜM CEMAATLERDE İSRAİLİN KULUDUR ALAYI KAPATILIP HAPSE ATILMALI ALLAH İLE KUL ARASINA GİREN HER KES TERÖRİSTTİR PEYGAMBERLER HARİÇ.
tutuklanamazsa hastalıgı cevreye zarar veriyor kamu düzenini bozduğu için ZORUNLU TEDAVİ UYGULASIN SAĞLIK BAKANLIGI
deli diye serbest bırakırlar, hangi deli padişah hayatı yaşıyor?
Euro ve dolar uçuyor gene.. Üzerinde kedicik perdesi var...
O zaman akıl hastanesine atın
tutuklanamaz mı. ulan adam eline müziğin kumandasını alıp hadi kedicikler canım sıkıldı önümde biraz şiki şiki yapın dans edip kıvırın demesini biliyo. geçin bu ayakları deliymişş..
Halkın dikkatlerini bir yöne çekme girişimleri, döviz fırlıyor, ve kimbilir ne kararlar alınacak,ve kimbilir neler dönüyor,yoksa bu,otuz çeşit ayrı suçu olan adam bu suçları iki gündemi işledi ...
Atatürk heykeline saldıranlar ve başı açık kızlara saldıranlara' da şizofren denilmişti ve ceza almamışlardı, bu adamda yakalandıkdan sonra ' akp ye oy verdim nasıl bana bunu yaparsınız' diyor, sonradan bu rapor meselesi çıkıyor, aklımda deli sorular...?
ULAN BENİM KİMBİLİR NE PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARIM VARDIR..HASTALIK BELİRTİLERİ Mİ ŞİMDİ BUNLAR ???
birde şimdi gata dan rapor aldın bakalım ne çıkacak. bı ajanların işleri yolunda gitsin diye sizce önlerini açan olmamışmıdır ayık olun hakim yeniden rapor ister ve askerlik görevini yapar be tüm suçlarından mühebbet alır hak yerini bulur adalet sağlanır umudu içindeyim inşallah.
Böyle saçma haber mi olur? Sayın Adnan Oktar tutuklanamaz çünkü paranoid şizofreni hastalığı var yazıyorsunuz. Daha sonrada bu raporların geçerli olmadığını, bozulduğunu yazıyorsunuz. O zaman neden böyle bir haber yaptınız? Sırf "Adnan Oktar'la ilgili bomba iddia! Tutuklanamaz, çünkü..." manşetini atmak için haber yapıyorsunuz. Daha önceki açılan davaların hepsinden beraat etmiştir kendisi. Çalışmalarına fikri cevap veremeyen, derin devlet yapılanmalarının oyunudur bütün bu olanlar.
Askere gitmemek için çürük raporu alınıyorsa bununkide normal bu devirde ya paran yada dayın olacak
kediciklere ben bakarım adoş
derdiniz buysa rapor verenler görevden alınır, tekrarında sağlam verilir konu kapanır
adnanı boşverin de kedicikleri sokakta kaldı yazık
Diğer Haberler
Dijital trafiğin PC şampiyonu Mynet

Dijital trafiğin PC şampiyonu Mynet

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İstanbul metrosunda feci olay!

İstanbul metrosunda feci olay!

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

İlginç savunma! 'Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.