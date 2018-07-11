Adnan Oktar'la ilgili bomba iddia! Tutuklanamaz, çünkü...

Adnan Oktar'ın müridleri ve kedicikleriyle birlikte gözaltına alınması ve 'askeri ve siyasi casusluk', 'çocuk istismarı', 'kara para' gibi birbirinden ağır 30 ayrı suçlama yapılmasına rağmen tutuklanamayacağı iddia ediliyor. Çünkü Adnan Oktar'ın GATA dahil 6 değişik hastaneden ‘‘paranoid şizofreni’’ hastası olduğu ve "cezai ehliyetinin bulunmadığı" iddia ediliyor. Adnan Oktar'a ilk 'şizofren' raporunu Şişli Etfal Hastanesi vermiş. 1984 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 'paranoid şizofreni' raporu vermiş... Adnan Oktar yıllar sonra hakkındaki şizofreni raporlarının o dönem düzmece şekilde verildiğini belirtip, "İftira sebebiyle akıl hastanesinde tutuldum, o günler benim şerefimdir" demişti. GATA RAPORU: PARANOİD ŞİZOFRENİ, ASKERLİK YAPAMAZ Adnan Oktar'ın, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden aldığı "Askerlik yapmaya elverişli değildir" raporunda en ağır akıl hastalıklarından biri olarak gösterilen "paranoid şizofreni’’ hastalığı teşhisi konulduğu ortaya çıktı. GATA tarafından 4 Mart 1988 tarihinde verilen ‘Askerlik yapmaya elverişli değildir’ raporunda, Adnan Oktar'ın on yılı aşkın süredir, en ağır akıl hastalıklarından biri olan ‘paranoid şizofreni’ olduğu ve bu hastalığın ‘psikotik reaksiyon (ayırt edilmeyen tip) müzmin ve devamlı nitelik kazanmış’ şeklinde olduğu tespiti yapıldı.

ADLİ TIP: PARANOİD ŞİZOFRENİ, CEZAİ EHLİYETİ YOK Adli Tıp Kurumu tarafından Adnan Oktar'ın tutuklu olarak yargılandığı dönemde verilen 2 Şubat 1997 tarihli raporda da "Oktar'ın TCK'nın 46. maddesindeki, ‘Akıl hastalarına ceza verilemeyeceği hükmünden yararlandırılması' istenmiş. GATA RAPORUNA GÖRE ADNAN OKTAR'IN RUHİ DURUMU NASIL GATA tarafından verilen raporda, Adnan Oktar'ın ruhi durumu şöyle anlatıldı: ‘‘Ayakta, yaşında, ciddi ve kendine bakımlı görünümde, giyiniş ve tuvaletine özeni çok iyi. Çevresine ilgisi, olup bitenlerden haberdar olma isteği tarzında artmış. Mizacı şüpheci, sosyabilitesi son derece kibar, alıngan, konuşma ve ses tonu normal. Mimik ve jestleri düşünce içeriğindeki patolojilere uygun mağrur ve kendine güven ifade eder tarzda.’’ ŞİZOFRENİ İDDİASINI YILLAR SONRA YALANLAMIŞTI Adnan Oktar, askerlikten muaf tutulmasına neden olan GATA ve Adli Tıp Kurumu raporlarındaki ‘‘paranoid şizofreni’’teşhisine yıllar sonra karşı çıkmıştı. Oktar kendi televizyonunda yaptığı açıklamada o raporların içeriğinin sahte olduğunu belirterek " İftira sebebiyle akıl hastanesinde tutuldum, o günler benim şerefimdir" demişti. PARANOİD ŞİZOFRENİ NEDİR? Paranoid şizofreni, toplumda yaygın olarak görülen şizofreni türüdür. Bu hastaların dengeli görünen kişiliklerinin altında yatan sorunlarının anlaşılması oldukça güçtür. Dışarıya belirti vermeden tüm sorunlarını içlerinde yaşarlar. Bu kişiler incelendiklerinde yanılgılara sahip, paranoya sahibi, çoğunlukla halüsinasyon gören bireyler oldukları tespit edilmiştir. Görülen halüsinasyonlar görüntülü ya da sesli olabilir. Rahatsızlık kişilerde uzun süreli devam edebileceği gibi, aralıklarla yaşanabilir.

Paranoid şizofreni hastalarında görülen belirtiler nelerdir?



Kişilerde takip edildiğine dair düşünceler olması.

Bu dünyaya özel olarak gönderildiğine, özel bir görevinin olduğuna, kendisinin doğa üstü olduğuna dair inancın olması.

Kıskançlık duygusunun belirgin olması.

Kişilerin tehdit edici ya da emir verici sesler duyması.

Gerçekte olmayan kokuların ve tatların hissedilmesi.

Bir inanca saplantı derecesinde bağlanma ve düşünsel bozuklukların yaşanması.

Gerçekte olmayan sanrılı düşünceleri, inançları başka kişilere söyleyerek, lider olma arzusu içinde olmak.

Görüşlerine ve kendisine karşı çıkan kişilere karşı öfke duymak, saldırgan hareketlerde bulunmak.

Kişilik bölünmeleri yaşamak, kendi kendine konuşmak. Paranoid şizofreni hastalarının durumunu olumsuz olarak etkileyen durumlar nelerdir?



Kişilerin olgunlaşmamış, duygu ve düşünce yapısının gelişmemiş olması.

Aile içinde iletişim kopukluğu olması ve ilişkilerin bozulması.

Kalıtımsal olarak hastalığa yatkın olmak.

Kişinin aşırı derecede içe dönük mizaca sahip olması.

Rahatsızlığın sinsi ve yavaş ilerlemesi.

Hastalığın teşhisinin geç fark edilmesi, bu sebeple tedavinin gecikmesi.

Paranoid şizofreni teşhisi nasıl yapılır?



Rahatsızlık aralıklarla ya da uzun sürelerle görüldüğünden, hastaların tedavilerinin ihmal edilmemesi gerekir. Tedavi edilmediğinde hastalar psikoza girerek, yaşamla bağlarını koparabilirler. Rahatsızlık kişilerde iki farklı şekilde yaşanabilir. İlk durumda kişinin kendi içine kapanmasıyla, depresif bir ruh halini yaşanır. Bu kişilerin tipik depresyon haliyle karıştırılmaması için, teşhisin doğru konulası gerekir. Rahatsızlığın gelip giden özelliği ile gereksiz yere manik depresif teşhisi ile karıştırılma ihtimali bulunmaktadır. Bunun yanında yanılgılar, halüsinasyonlar ve diğer belirtilerin olması teşhisi kolaylaştıracaktır. İkinci grup hastalarda, kendini üstün görme, lider olma, kendini öne çıkarma, özel görevi olduğuna inanma davranışları vardır. Bunlar sürekli hayal dünyasında yaşamakta, etrafına özel olduklarını kabul ettirme, kendini ispatlamaya çalışmaktadır. Bu kişilerde yüksek ego durumu görülebilir. Hastaların belirgin semptomları incelenerek, paranoid şizofreni teşhisi koymak mümkündür.