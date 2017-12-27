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Bomba iddia! Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 14:13 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Star gazetesi yazarı İlhami Işık, 2019 seçimlerinde şu anki tabloda AK Parti-MHP ittifakının yüzde 50’yi geçemeyeceğini belirtti.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan İlhami Işık, "Böyle devam ederse, bu tabloda hiç kimse açısından yüzde 50 artı 1 gözükmüyor" dedi. "Bir ülkede büyükşehirleri kaybetmişseniz iktidardan gidersiniz" diyen Işık, "Kürtlerin Ak Parti'ye tercihi olmasa AK Parti yüzde 50 artı 1'i alamaz” iddiasını ortaya attı.

Geçtiğimiz günlerde ise MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, Ekim ve Kasım ayında yapılan son seçim anketi araştırması sonuçlarını açıklamıştı. Araştırmaya göre, İYİ Parti'ye yönelen oyların %33'ünün CHP'den, %26'sının MHP'den %18'inin AK Parti'den ve %23'ünün kararsızlardan ve diğer partilerden geldiği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
MHP erdoğan anket ak parti Bahçeli
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Hahahahahaaaaaaaaa siz kimle anket yaptınız acaba .ne yapsanız boş , millet artık yolunu biliyor sizin suni anket ve gümdemleriniz e siz dahi inanmiyorsunuz
millet perisan halde zam üstüne zam ic dış politika berbat suriyeliden baska ne kattiniz millete ne bekliyosunuzki gömuleceksiniz sandığa
oranlari tutturamayiz diyemi yazmadınız:)
belediyelere kadro vermedi ya artık mhp ile bile birleşse iktidar olamaz
ATA demiş cumhuriyet Çağdaş uygar medeniyet Kalkınmaya olsun niyet Gel sevgide birleşelim
bunlarınki İyi parti reklamı bi nevi algı yaratılıyor YSK daki fetöcülere güveniliyor sadece....
İyi olacak. İyiler memleketini sevenler dürüstler doğrular adaletli olanlar kazanacak inşallah. Man adasına para kaçıranlar gemicikleriyle İsraille çocuklarına ticaret yaptıranlar bakara makaracılar 400.000 euro luk saat takanlar yok olup gidecekler inşallah. Millet asgari ücretle geçim derdindeyken Sarayda israf içinde saltanat sürenler kaybedecek inşallah. Meral akşener Türkiye de umudun garibin yetimin hakkını yeniden tesis edecek. Güveniyoruz. Ekibini de çok beğeniyoruz. Allah yardımcısı olsun.
ben mesela artık mhp ye vermem
BUNLAR NE İÇMİŞ BÖYLE ?HALA AKEPEYE YÜZDE 50 VERİYOR .YUHHHH YANİ YÜZDE 30 U GÖRSÜN ÖPSÜN BAŞINA KOYSUN .
ATA demiş cumhuriyet Kalkınmaya olsun niyet Gel sevgide birleşelim Yok olsun kin nefret Insanımız mutlu olsun TÜRK Milleti var olsun IYI Gelsin Türkiye IYI Olsun
Hayret,Star Gazetesi'nde böyle cesur nasıl konuşabilir diyecektim ki ''Maalesef'' demiş zaten,yağcılarda inecek var...
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