Bomba iddia! Erdoğan ve Bahçeli'ye kötü sürpriz

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan İlhami Işık, "Böyle devam ederse, bu tabloda hiç kimse açısından yüzde 50 artı 1 gözükmüyor" dedi. "Bir ülkede büyükşehirleri kaybetmişseniz iktidardan gidersiniz" diyen Işık, "Kürtlerin Ak Parti'ye tercihi olmasa AK Parti yüzde 50 artı 1'i alamaz” iddiasını ortaya attı.

Geçtiğimiz günlerde ise MetroPOLL Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar, Ekim ve Kasım ayında yapılan son seçim anketi araştırması sonuçlarını açıklamıştı. Araştırmaya göre, İYİ Parti'ye yönelen oyların %33'ünün CHP'den, %26'sının MHP'den %18'inin AK Parti'den ve %23'ünün kararsızlardan ve diğer partilerden geldiği belirtilmişti.