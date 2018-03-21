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'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu anket araştırması yapıyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 14:07 | Son Güncelleme

Abdullah Gül'ün eski danışmanı ve Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat'ı arayarak, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in durumu ne olur?" diye sorduğunu aktardı. Takan, aynı zamanda AK Parti'nin anketçileri Afrin'e gönderdiğini ve Erdoğan'ın anket sonuçlarını beklediğini öne sürdü.

'Erdoğan ve Kılıçdaroğlu anket araştırması yapıyor'

Takan, Kulat'tan edindiği bilgiler doğrultusunda, Kılıçdaroğlu'nun 2019 Cumhurbaşkanlı seçimleri için Büyükerşen'i aday gösterebileceğini ifade etti.

Takan telefonla görüştüğü Kulat'ın şu sözlerini aktardı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana 'Eskişehir Belediye Başkanı'nın durumu ne olur' diye sordu, 'nasıl olur' toplumda karşılığı anlamında... Ben de kanaatim olarak yaşından dolayı sorun olduğunu, bir Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında daha etkin bir isim ile ancak sonuç alabileceklerini söyledim. 'Peki aday olsa ne olur' dedi ben de espri ile dedim ki; Eskişehir'den kesin seçilir. Hâlâ da kanaatim o. Diğer illerde yaşından dolayı şansı az olur diye bir değerlendirme yaptım. Ama bu değerlendirme çok bilimsel değil de sohbet sırasında geçen bir değerlendirme oldu."

Takan yönelttiği, "Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz Büyükerşen'i Cumhurbaşkanı aday olarak düşünüyor mu?" sorusuna, Kulat'tan, "Ben düşündüğü kanaatindeyim" cevabını aldığını iletti.

Ahmet Takan'ın, "Kılıçdaroğlu, Büyükerşen için nabız yokluyor..." başlığıyla (21 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in adı, R. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği 2014 seçiminde CHP adayı olarak çok konuşulmuştu. CHP dışındaki kesimlerde de beklenti çok yüksekti. Ancak şapkadan Ekmeleddin İhsanoğlu çıkarılmıştı!.. Erken seçim ile birlikte yakınlaştığı iyice hissedilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yılmaz Büyükerşen ismi yine CHP adayları arasında çokça konuşuluyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin adayı hakkında sır vermiyor ama el altından nabız yokluyor.

Siyasetin içinde çok aktif bir isimle dün sohbet ederken, "CHP'nin adayı kim biliyor musun" diye sordu. "Hayır bilmiyorum" diye cevap verdim. "Tahminin var mı" sorusuna da "hayır" dedim. Dostum, "Kemal Bey, AKP'ye çok yakın bir anket şirketinin sahibi ile özel bir görüşme yapmış. Yılmaz Büyükerşen'i sormuş. İstersen ara sor" dedi. Aldığım adres üzerine MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat'ı telefonla aradım. Görüşmeyi ve iddiayı doğruladı. Kulat ile aramızda şöyle bir konuşma gerçekleşti;

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana 'Eskişehir Belediye Başkanı'nın durumu ne olur' diye sordu, 'nasıl olur' toplumda karşılığı anlamında... Ben de kanaatim olarak yaşından dolayı sorun olduğunu, bir Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında daha etkin bir isim ile ancak sonuç alabileceklerini söyledim. 'Peki aday olsa ne olur' dedi ben de espri ile dedim ki; Eskişehir'den kesin seçilir. Hâlâ da kanaatim o. Diğer illerde yaşından dolayı şansı az olur diye bir değerlendirme yaptım. Ama bu değerlendirme çok bilimsel değil de sohbet sırasında geçen bir değerlendirme oldu."

-Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz Büyükerşen'i Cumhurbaşkanı aday olarak düşünüyor mu?

"Ben düşündüğü kanaatindeyim. Ama biliyorsunuz bir tüzük kurultayı yapıp karar aldılar. Ben, Sayın Genel Başkanla görüştükten sonra oldu bu tüzük değişikliği. Bu konuda karar verme yetkisi olarak ölçüler koymuşlar. Geniş bir kesime sormak, CHP'li bütün üyelere sormak, CHP'li delegelere sormak. Parti Meclisi'nde değerlendirmek... Cumhurbaşkanı adayını böyle belirleyecekler."

-Kemal Bey'in kafasında başka bir isim var mı?

"Bana isim noktasında çok özel anlamda bir isim sormadı ancak çok net olarak söyleyeyim; kendisi Cumhurbaşkanı adayı değil. Bunu ben kendisine sordum. 'Siz aday mısınız?' dedim. Hatta kanaatimi de sorduğunda, kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda, seçilememesi durumunda genel başkanlığının sıkıntıya gireceği konusunda kişisel kanaatimi de ifade ettim sohbet ortamı olduğu için.

Şimdi Kemal Bey kendisi aday olmayı düşünmediği gibi nasıl bir aday olmalı üzerinde daha çok duruyor. Eskişehir Belediye Başkanını düşünmesinin nedeni de anladığım kadarıyla parti içerisinde karşılığının yüksek olması ama ben kendisine şunu söyledim; eğer siz aday olursanız şunu öncelikle bilin bizim elimizdeki bütün veriler sizi Tayyip Erdoğan karşısında şu an itibarıyla en yüksek 2'nci aday olarak gösteriyor. Neden? Yüzde 25'lik bir partiyi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla yüzde 25'lik bir partinin oy oranı ile siz 2'nci aday olma durumundasınız. Partilerin tek aday çıkarması durumunda. Ancak bunun dışında sizin şu anda görünen o ki, kendi partinizin dışındaki partilerden de oy almanız gerekli. Hatta alabiliyorsanız Ak Parti'den de oy almanız gerekiyor. Eğer bu düzeyde yani bütün partilerden oy alabilen bir görüntü oluşturabilirseniz bu artı olur.

'Adalet' yürüyüşünün araştırmalara nasıl yansıdığı gibi değerlendirmeler yaptı. Ben de bizim araştırmalarımızda çok pozitif etkisi olduğunu ifade ettim. Kendisi ve partisi açısından. Tabii bu benim elimdeki veriler. Kemal Bey bizim çizgimizi bilir, biz de Kemal Bey'in çizgisini biliriz. Aynı netlik içerisinde çok nezih bir görüşme oldu. Kemal Bey çok nazik ve misafirperver..."

Bu görüşmeye bakıp da, birinci turda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Yılmaz Büyükerşen demek için henüz vakit erken. CHP içinde çalışan ve aday olmak isteyen farklı isimler de var. Peş peşe yapılan kurultaylarla CHP'nin iç yapısı da oldukça kırılgan bir hal aldı. CHP'de bu kırılganlık sadece Cumhurbaşkanı adaylığının belirlenmesi ile değil büyükşehir belediye başkanlıkları adaylarının çekişmesi yüzünden iyice artabilir. Domino etkisi!..

ERDOĞAN ANKET SONUÇLARINI BEKLİYOR

AKP, TSK'nın Afrin merkezini kontrol etmesinin ardından hiç vakit kaybetmedi. bazı anket şirketleri hemen sahaya gönderildi. Kulağıma gelen bilgilere göre, anketçiler sadece Afrin operasyonunun oy dağılımını nasıl etkilediğini araştırmıyor. Yereldeki kanaat önderleri ile "görmek istedikleri milletvekili ve belediye başkan adayları için de çok özel görüşmeler" yapılıyor. Erdoğan, anket sonuçlarını bekliyor!..

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Kemal Kılıçdaroğlu Yılmaz Büyükerşen CHP MAK danışmanlık şirketi erdoğan

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Ankete falan gerek yok Erdoğan seçim kaybetmez kaybetsede geçersiz sayar.
Erdoğan seçim kaybetse istifa eder. 15 senedir her seçimi kazandı. peki ya diğerleri ? kaybedersem istifa ederim diyenler...
AKP NIN SON YILI NE YAPRARSAN YAP KİMLER GELDİ GEÇTİ
Yandaş şirketğn yandaş ropertajı.Çünkü Akşener gelecek.Akp yi chp değil Asena korkutuyor.Bilerek Chp adayını ön plana çıkarmış
bunu bende duymuştum twitterda. yani cumhurbaşkanı anketcileri afrine göndermiş. soru da suymus: Suriye nin bölünmesi durumunda afrinin Türkiye Cumhuriyeti toprağı olmasını istermisiniz. Türklerle birlikte yaşamak istermisiniz. verilen cevaplar Türkiye lehine olumlu yondeymis ama bakalım sonucunu cumhurbaşkanı açıkları bilinmez.
Anketlere göre mi oynayacak yani
Büyükerşen çalışkan bilge bir insan eskişehir chp belediyesine karşı yapılan tüm kısıtlamalara rağmen eskişehiri şehir yapan birisi yolun açık olsun.
Kim demiş yaşlı diye? Adam çatır çatır politika üretebiliyor, Eskişehiri cennete çevirdi tabiri caizse. Yılmaz Hoca aday olursa 2. turda seçilme ihtimali diğer adaylardan daha fazladır. Yine gidip Ekmel mekmel fala çıkartırlarsa alacakları şey malum ...
SEN RAHAT OL REİSİM. ANKETLERE GÜVENME.YOK İYİ PARTİ VE HDP BARAJI AŞIYORMUŞ YOK CHP COŞUYORMUŞ ALAYI YALAN. HDP VE İYİ PARTİ YÜZDE 6-7 GEÇSİN KÖPEK GİBİ ÇOKARIM. BARAJI MHP RAHAT GEÇER. HÜKÜMET, DEVLET VE MİLLET İLE EL ELE VERDİ. HELE TERÖR KONUSUNDA HER DEDİKLERİ ÇIKTI MHP NİN. REİSİM DOĞRU YOLDASINIZ.
bu ahmet takan denilen ahmet hakan'dan mülhem üretilmiş yazar bozuntusuna bir takmak lazım diyeceğim ama ayıp olur ve burası da yeri değil. bakalım kim kime takıyor ! büyük bir ihtimalle adamın ismi de gerçek değildir. kalkmış birilerinin adına kalemşörlük yapıyor... lütfen bu adamı ve nevşin mengüç denilen gazeteci yazar müsveddelerini bu sayfalarda abartıp gündem haline getirmeyin !
anketle afrin e girdik ..4 yıldır girilmesi lazım yapılmadı seçim ihityaç doğurdu mehmetçik afrin de ..artık vatansever biri lazım çankaya ya ..büyükerşen hoca yakışır .......
afrin'den beklentin ne lan dümbük afrin oy mu verecek seçimlerde?
Yanlış anlamadı isem Anketçileri Afrin e yollamışlar..Afrin ne alaka şimdi..
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