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Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 11:49 | Son Güncelleme 3 saat önce

Abdullah GüL'ün, son KHK'daki tartışmalı maddeye yönelik yorumu büyük ses getirmiş, Erdoğan ve AK Partililerden peş peşe açıklamalar gelmişti. Fehmi Koru, Erdoğan'ın, Gül'ün yeni KHK için "muğlak" ifadesini kullanması "üzücü" olarak nitelemesi hakkında yazdı. Koru, " ‘Üzücü’ olanın açıklanan görüş mü, yoksa görüş açıklamak mı olduğunu tam anladığımı söyleyemem. Açıklanan görüşte ‘üzülecek’ bir yön bulunmuyor. Erdoğan’ın üzülme sebebinin bu olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Abdullah Gül ile AK Parti arasındaki son açıklamalar hakkında yazı kaleme alan Fehmi Koru, "Mevcut yasalarda ‘suç’ olarak tarif edilmiş bir eylemde bulundukları halde bunu ‘terörü ve darbeyi engelleme’ gerekçesine bağlayabildikleri her durumda sivillere daha peşinen sorumluluktan kurtulma imtiyazı olarak yorumlanabilen son Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile ilgili tartışma, bir yan tartışmayı da beraberinde getirdi. Yan, ama eskiye dayalı bir tartışmayı: Abdullah Gül’ün durumunu…" dedi.

Koru'nun yazısı şöyle;

Pek çok hukukçu ve siyaseten duyarlı kişi ile birlikte, 11. Cumhurbaşkanı Gül de, KHK’da yer alan muğlak ifadeden rahatsız olmuş, “Muğlaklık ortadan kaldırılsa iyi olur” tadında bir temenniyi kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaç gündür.. AK Parti’nin itibar ettiği yazarların köşelerinde.. TV ekranlarında.. ismi anılarak eleştirilere muhatap ediliyor Abdullah Gül…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, “Geçmiş cumhurbaşkanımız” diye anarak, açıklamasının ‘üzücü’ olduğunu ifade etti.

Abdullah Gül konuşunca…

‘Üzücü’ olanın açıklanan görüş mü, yoksa görüş açıklamak mı olduğunu tam anladığımı söyleyemem.

Açıklanan görüşte ‘üzülecek’ bir yön bulunmuyor.

KHK fazlasıyla gevşek ifadelerle kaleme alındığı için kolayca milis yapılanmasına yol açabilir. İstiklal Savaşı’nda işe yaradığı halde, düzenli orduya geçildiğinde dağılmaya zorlanmış olan ‘milis yapılanması’na…

Ya da ‘derin devlet’ de denilen ‘Gladio-vari’ bir örgütlenmeye…

Muhalif bazıları işi ‘iç savaş’ senaryosuna kadar vardırdılar.

İç savaş kardeşin kardeşi yok etmesi demek…

Oysa, KHK’da yapılacak basit bir düzeltmeyle, amaçlananın 15 Temmuz ve onu izleyen bir-iki gün içerisinde hain darbeye karşı direniş olduğu belirlense, tartışma o noktada kesiliverecek.

Abdullah Gül’ün temennisi bu.

Temennide üzülecek bir yön yok. Bu bakımdan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzülme sebebinin bu olduğunu sanmıyorum.

Acaba üzülme getirecek yön böyle bir konuda görüşünü açıklaması olabilir mi ‘geçmiş cumhurbaşkanı’nın?

Meclis’e milletvekili seçilerek girdiği 1991 yılından başlayarak en uzun süreyle siyasi hayat içerisinde bulunmuş nadir deneyimli kişilerden biridir Gül. 1996-1997’de bir yıl süreyle devlet bakanlığı, 2003-2007 yılları arasında dışişleri bakanlığı, 2002-2003 arasında başbakanlık ve 2007-2014 arasında da cumhurbaşkanlığı sorumluluğu taşımıştı.

Bu görevlerin herbiri insana siyasete değgin konularda görüş açıklama sorumluluğu yükler.

Kendisi siyasetin dışında bulunsa bile…

Gül konuşursa, konuşması, AK Parti hesabına olumlu puan olarak yazılır.

Abdullah Gül susunca…

Dünyanın her tarafında, özgeçmişi çok daha zayıf deneyimli politikacıların kendilerini kenara çekmelerine izin verilmiyor; yeri geldiğinde mikrofon uzatılarak, yeri geldiğinde karar alma mekanizmaları içerisinde olanlarla görüşlerini paylaşmaya zorlanarak kendilerinden yararlanılmaya çalışılıyor.

Üstelik Abdullah Gül’ün birlikte siyaset yaptığı kadro zaman içerisinde onun görüşlerinin yararını görmüş olan bir kadrodur.

Bunu en iyi değerlendirebilecek kişi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır ve bu yüzden “Üzüldüm” demesinin sebebinin Gül’ün görüş açıklaması olduğunu da sanmıyorum.

Açıklamasında Gül’ün mesajının başkaları tarafından bambaşka yönlere çekilmek istendiği bir bölüm de var Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; uçaktaki açıklamasını bu gözle okuyunca esas meramın bu olduğu anlaşılabiliyor.

Evet, Gül’ün KHK’nın ilgili maddesini ‘muğlak’ bulmasına da itiraz ediliyor o açıklamada; ama uzun yıllar TBMM’de anayasa komisyonu başkanlığı görevini yürütmüş anayasa profesörü AK Partili Burhan Kuzu’nun KHK ile yapılan düzenlemeye ilk tepkisi ifadenin yanlış yöne çekilebileceği tehlikesine işaret ediyordu. Adalet bakanı Abdülhamit Gül de, “Muğlaklığı ortadan kaldırabiliriz” anlamına bir açıklama yapmıştı.

Öyleyse AK Parti’nin itibar ettiği bazı köşelerden ve AK Partili bilinen bazı sosyal medya kullanıcılarından yükselen Gül-karşıtı tepkilere ne diyeceğiz?

Doğrusu ben ne diyeceğimi pek bilemiyorum.

Gül ile AK Parti arasındaki mesafenin açılması, açılmasa bile açılmış görüntüsü vermesi 11. Cumhurbaşkanı’na bir şey kaybettirmez, belki onu suskunluğa sevk etmekten –o da belki– başka bir işe yaramaz; ancak öyle bir görüntünün kitlelere yansıması AK Parti’yi kesinlikle olumsuz etkiler.

Kaldı ki, Gül, fiilen güncel siyasetin içerisinde yer aldığı günlerde de, bazı politik tavırlara açık-kapalı muhalefetini belli etmiş, Çankaya’da bulunduğu 7 yıl boyunca da gerektiğinde fren görevini yapmaktan geri durmamıştı.

Gül susarsa suskunluğu aleyhe çalışır.

Yapılması gereken

KHK’da ifade gevşekliğini düzeltmekten kaçınılmasının doğurduğu sıkıcı hava herhalde herkesin dikkatini çekiyordur.

Ben yine de bildiğimi tekrarlamaktan kendimi alamayacağım:

Siyaseten en güçlü olduğu bir dönemde şu sıralarda AK Parti; bu durumunu kendisini daha da güçlü hale getirecek demokratik bir çizgiye yerleşerek pekiştirebileceği gibi, “Nasıl olsa güçlüyüm” görüşüyle gücünü eksiltebilecek yanlışlıklara da sapabilir.

Doğru olan tavır, ilkidir.

KHK gözden geçirilip düzeltme yoluna gidilmeli, KHK’lı yönetime izin veren OHAL de daha fazla uzatılmadan sonlandırılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Abdullah Gül Fehmi Koru

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
muğlaklık!!! 15 Temmuz gecesi Abdullah Gül'ün yaptığı açıklama bu terime en uygun olanı Adam öyle bi açıklama yaptıki o gece; Darbecileremi yoksa Darbecileremi Direnen Milletemi Seslendi ,kimse çözebilmiş deil hâlâ Gül e desteği verende Fehmi Koru ))) yoruma bile gerek yok aslında yazdık öylesine işte belki yayınlanır
Yemin ederim ki bu adamın soyadı olduğu için hangi renk olursa olsun gülden nefret ettim ......
sen aynı MOKUN sade biraz koyu renkli olanısın
tanık olduğu davanın duruşmasına gıtmeyen 17 aralıktan hoca efendısıne arabulucu olmak için gıden bırı gülün hala adamı olabılıyorsa ne denebılır... bu ulke vatandası boyle ınsanları def etmelı. çalmayan cırpmayan kımse yokmu bu ulkede yaaaa
Olmadı GÜL,olmadı AKPli vekiller siz neden konuşursunuz.Bakın çok bildiğini zannedip konuşanın SURİYE-MISIR-LİBYA-YEMEN de nasıl FÜTÜHAT yapıp battığını-HOLLANDA-RUSYA-ALMANYA-ABD gibi dış ilişkilerde sazı eline alıp akordu nasıl bozduğunu hep beraber yaşadık.BIRAKIN BOZSUUUN-BIRAKIN YIKSIIIN-BIRAKIN TOZU-DUMANA KATIP FEAADIYLA MİLLETİ KAMPLAŞTIRSIN.Ha O KHK İLE İÇ SAVAŞ ÇIKARTIR EEE ONUDA YAPMAK İÇİN AZ ÇABALAMADI .BIRAKIN O
erdoğan üzülüyormuş vatandaşı için üzülen varmı ???
Sadece 15-16 temmuzu kastetmedikleri aşikar olan maddeyi Abdullah Gül'ün açıklamasını fırsat bilip düzeltmemeleri Ak partinin gidişatının daha fazla kutuplaştırma daha fazla nefret daha fazla gerginlik üzerine bina ettiklerinin işaretidir. Allah sonumuzu iyi eder inşallah:(
MR.GÜL ARTİK ÖZGÜR KİMSEİNİN KONTROLUNDE VE GÖREVDE DEGİL ANLAT BUNLARI GÖRSÜNLER...DAVULUN SESİ UZAKTAN HOŞ GELİR...2019 AKP'YE HAYIR !!!
Düşünce demokrasinin motorudur..Herkesin düşünme ve konuşma hakkı olmalıdır..İster bakkal,ister Eski Cumhurbaşkanı..
Sayın Gül açık ve net olalım gerçekten vatana millete hizmet etmek istiyorsanız lider vasfınızla kendi partinizi kurun sonra size gerçek hizmetkar diyebilelim büyük deneyiminizi veba ediyorsunuz halk bunu izliyor lider olarak karşımızda durursanız halk sizi destekler zaten siz olmasaydınız bugün Akp yoktu buna inanmanız gerek gururlanıp kibirleneceğinizi sanmıyorum o yüzden net söyledim başka türlü fayda sağlamak mümkün değil
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