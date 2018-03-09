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Bomba kulis! AK Parti'ye MHP şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 08:29 | Son Güncelleme

Serpil Çevikcan, 2019 seçimleri öncesi Ankara'da konuşulan AK Parti ve MHP ittifakına ilişkin önemli bilgileri paylaştı. Çevikcan, AK Parti’nin elindeki anketlerde MHP’nin oy oranı yüzde 9-10 aralığında olduğunu yazdı.

Milliyet Ankara temsilcisi Serpil Çevikcan, AK Parti’nin elindeki anketlerde MHP’nin oy oranının yüzde 9-10 aralığında olduğunu yazdı.

Çevikcan, "Cumhurbaşkanı'ndan Diyanet'e talimat başlıklı yazısında, AK Parti’nin elindeki anketleri şöyle paylaştı:

“MHP ittifakla ve yeni söylemle birlikte hızla toparlandı. Kongrelerini yapmış olması, partiyi daha esnek ve güçlü hale getirdi. MHP, ekim-kasım-aralık aylarında ciddi türbülansa girmişti. Artık, İYİ Parti travmasını da atlattı. Teşkilat tartışmaları sona erdi ocak ayı itibarıyla yüzde 9-10 aralığına girdi. Siyasal pozisyonuyla birlikte iyice toparlandı. İYİ Parti’de ise inanılmaz bir düşüş var.

ÇARPICI ORANLAR: Seçmen sadakati en yüksek parti yüzde 98’le AK Parti. İktidar kaynakları, “AK Parti oyları içinde MHP oyları da vardı. İttifak nedeniyle bu oylar MHP’ye döner mi?” sorusuna, “AK Parti seçmeninin, ‘ittifakla birlikte oyumu MHP’ye basayım’ demesi mümkün değil” yanıtını veriyor. AK Partililerin yüzde 95’i, MHP’nin yüzde 86’sı ittifaka olumlu bakıyor"

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Hahahaha, secimler gelsinde siz bakin bakalim merak aksener ne alacak , %15 in altina insin, ne diyorsaniz kabulumdur
Arkadaslar bu adamlara söyleyin kendi kendilerini kandirmasinlar. burdaki yorumları okuyup oylama puanlarına bakarsalar kimin nerde olduğu belli.artik millet yemiyor.millet gözünü açtı 15 yıldır çektiğimiz yeter.
Şu Devlet denen adam mhp yi bitirmiştir. iyi parti tüm oyları çalacak Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
Nesi şok bunun
bu tür haberler için özel motivasyon primi her kademeye dağıtılıyor mu? amiral gemisi takvim sabah derken size bişey kalıyor mu?
Yuzde 9-10 mu gecin bu ayaklari normal zamanda bile bu oyu zor aldi simdi yuzde 5 alirsa opsun anlina koysunla...
Şişir.Ver mehteri. :):):)
İyi Parti abartılıyor..bunu gepimiz biliyoruz...yüzde 3 den fazla oy sürprşz olur...
AÇTAVUKLAR AMBARDA SANIYOLAR KENDİLERİNİ..HAHAHAHAH
Size oy yok değişim farz olmuş Saltanatın sonu gelitor
bu arastirmayi nerede yapiyorsun acaba MHP diye birsey kalmadi ki
mhp ye gidecek oyların %99 u aslında akp ye daha önceki seçimlerde verilmiş olunan oylar..yani zaten önceden mhp ye verilmemişler..ortak olunca ha mhp ha akp diyorlar ama aslında akp nin yaptığı hatalara karşı oy vermeyerek güya vicdanlarını rahatlatıyorlar..Toplamda da değişen bir şey yok vicdanlarında da aslında...
Akp şu anda mhpyle olarak kendisini bitiriyor bence Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
%9-10 fazla bile yazmışsınız. Korkudan gerçekleri yazamıyorsunuz. Mhp'nin oyu şuanda %2,5,-%3 civarındadır. Onunda yarısı akp den giden oylardır. Mhp sağ kanadın aydın kesiminin partisidir. Sorar, sorgular. Çünkü ülkücüler davası için çok bedeller ödedi. Şimdi ülkücü kisvesi altına giren Türkücülere oy vermezler. Ülkü ocakları vardı, beyin fırtınası yapılırdı. Ülkü ocaklarını çay ocaklarına çevirenlere oy vermez ülkücüler. Bunu seçimde de göreceklerdir...
@omesa harika tespitler.özellikle Ülkü ocakları konusu çok üzücü durumda.ama yinede %5,5 oy alır mhp
İyi partide buyuk dusus varmis.hadi oradan kime ne hikaye anlatiyorsunuz.korkunuzdan ittifak yapiyorsunuz.secim gunu oy hirsizligida yaparsiniz.sonrada Allaha sukredersiniz.
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