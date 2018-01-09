Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ sanıkları hakim karşısında

Türkiye'ye, memleketine gitmek için kaçak yollarla geldiğini, Suriye'de iken yolda DEAŞ mensuplarıyla karşılaştığını, kendisini, eşi ve çocuklarını öldürmekle tehdit edip bomba düzeneğini zorla beline bağladıklarını iddia eden Kurtaran, "bombalı kemeri" Türkiye'de DEAŞ'lıların belirlediği şahıslara teslim edeceğini anlattı.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkerim Biyesi, Ahmet Biyesi, Hakim Kurtaran, Ümit Alarslan ve Suriye uyruklu Amir Topal Ali, Cemil Tubal, Emced Hamdan ve Mustafa Ahmed Cebir, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Düzeneği Suriye'de üzerine kimin bağladığını bilmediğini, söz konusu kişilerin yüzlerinin maskeli olduğunu söyleyen Kurtaran, kimsenin görmemesi ve dokunmamasını istedikleri için düzeneğin gömleğinin altına olduğunu belirtti.

Türkiye'de yakalandığında güvenlik güçlerine tepki göstermediğini ve teslim olduğunu ifade eden Kurtaran, DEAŞ üyesi olmadığını ileri sürdü.

Üzerinde bomba düzeneği bulunan diğer sanık Ümit Alarslan ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İddianamede yer alan emniyet ifadesini ise baskı altında verdiğini, bu yüzden o beyanları kabul etmediğini ifade eden Alarslan, "Yakalandığımda belimdeki düzeneği yere atıp teslim oldum. Eylemi nerede yapacağımı sorduklarında yeminle nerede yapacağımı bilmiyordum ancak polisler benden bir şeyler duymak istiyordu ben de 'PKK'ya yapacağım' dedim." diye konuştu.

Gençliğinde başka bir hayatı olduğunu ancak bir arkadaşının konuşmalarıyla dini anlamda yaşamını değiştirmeye başladığını öne süren Alarslan, şöyle devam etti:

"Arkadaşım, bir Müslümana yaraşır şekilde yaşamam gerektiği konusunda benimle sürekli konuşurdu. Zamanla değiştim ve bir gün arkadaşım Suriye'ye gitmeyi ve orada daha iyi şekilde dini yaşayabileceğimizi söyledi. İnternetten bağlantı kurup gittik ve ilk zamandan itibaren pişman oldum. Oradan gidene 'kafir' diyorlardı, gideni de infaz ediyorlardı, buna şahit de oldum. O yüzden korkumuzdan çıkamadık."