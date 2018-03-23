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Boncuk sosyal medya fenomeni yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:55 | Son Güncelleme

Burdur’un Yeşilova ilçesinde yaşayan kadın, bakımını üstlendiği Boncuk isimli köpek yavrusuyla sosyal medya fenomeni oldu.Yeşilova ilçesinde oturan 67 yaşındaki Hatice Keskin, hayvanseverliğiyle dikkati çekiyor.

Burdur’un Yeşilova ilçesinde yaşayan kadın, bakımını üstlendiği Boncuk isimli köpek yavrusuyla sosyal medya fenomeni oldu.
Yeşilova ilçesinde oturan 67 yaşındaki Hatice Keskin, hayvanseverliğiyle dikkati çekiyor. Çocukluğundan beri sahipsiz hayvanları besleyen Keskin, son olarak ilçede görev yapan müzik öğretmeni Mesut Çal’ın getirdiği 1,5 aylık sokak köpeğinin bakımını üstlendi. Keskin, köpeği bahçesinde görünce şiveyle "Anam benim nerden geldin gı" diyerek, büyük sevinç yaşadı. Keskin’in bu sevincini cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mesut Çal ise görüntüleri 2 gün önce sosyal paylaşım sitesinden paylaştı. Kısa sürede birçok sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüler, binlerce kişi tarafından izlendi.
Köpeğe ’Boncuk’ adını veren, komşusuna ait ’Çikolata’ isimli keçiye de bakan Hatice Keskin’in görüntüleri ise çok sayıda izlendi.

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