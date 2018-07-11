Booking.com'un ihtiyati tedbirin kaldırılması talebi reddedildi

Bu arada, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, bilirkişi raporunun beklendiği ancak raporun henüz mahkemeye ulaşmadığı öğrenildi.

Söz konusu kararın gerekçesinin de yazıldığı ve yeniden istinafa gönderileceği belirtildi.

Mahkemenin kararında, teminat karşılığı tedbir kararının kaldırılmasının bu aşamada mümkün olmayacağı belirtilerek, bilirkişi raporunun beklenmesi gerektiği, varsa zararın rapor ile belirleneceği vurgulandı.

Davalı booking.com'un site hakkında verilen ihtiyati tedbir kararının mahkeme tarafından belirlenecek bir teminat karşılığında kaldırılmasına ilişkin yaptığı ikinci talebin, mahkemece reddedildiği ortaya çıktı.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen, Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı booking.com ile ilgili "haksız rekabet" davasında gelişme yaşandı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı booking.com ile ilgili "haksız rekabet" davasında, davalı tarafın teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin yaptığı talebin reddedildiği öğrenildi.

- Davanın geçmişi

TÜRSAB avukatları, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla online rezervasyon portalı booking.com aleyhine faaliyetlerinin durdurulması talebiyle dava açmıştı.

Davayı 29 Mart 2017'de kabul eden mahkeme, booking.com şirketinin, internet adresi üzerinden ve oluşturulacak başka bir adres üzerinden, Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılmasına karar vermişti.

Davalı booking.com'un avukatları, Türkiye'deki faaliyetlerin tedbiren durdurulması kararına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren mahkeme, 26 Mayıs 2017'de verdiği kararla, bu itirazları reddetmişti.

Mahkeme ayrıca bir önceki celse, İstanbul, Marmara ve Boğaziçi üniversitelerinin vergi ve ticaret hukuku konularında uzman öğretim üyeleri arasında belirlenecek bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenlenmesine karar vermişti.

