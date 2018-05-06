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Borçka Baraj Gölü'nde "Su Sporları Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tilki: - "Yapacağımız etkinliklerin Artvin'in tanıtımına katlı sağlamasını da amaçlıyoruz"

ARTVİN (AA) - Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Bahar Şenlikleri kapsamında "Su Sporları Şenliği" düzenlendi.

AÇÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca Borçka Baraj Gölü üzerinde gerçekleştirilen şenlikte öğrenciler, durgun su kanosu, su kayağı, su yatağı, tekne turu gibi etkinliklerle baraj gölünde eğlenceli saatler geçirdi.

İlk kez düzenlenen etkinliğe, üniversitenin farklı fakülte ve bölümlerinden yaklaşık 150 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, baraj gölü üzerindeki "zipline" hattını kullanıp adrenalin dolu dakikalar yaşayarak stres attı.

Güvenlik amacıyla deniz polisi ve AFAD ekiplerinin de hazır bulunduğu etkinliğe, AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Kaya Erdem ve bazı akademisyenler de katıldı.

Tilki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı etkinliklerle Artvin'in güzelliklerini öğrencilerle buluşturmak için bu tarz şenlikler düzenlediklerini söyledi.

Artvin'in sıfırdan 4 bin metreye kadar yükseltisi olan doğa cenneti bir il olduğunu vurgulayan Tilki, "Geleneksel olarak her yıl Kafkasör Yaylası'nda kar şenliği düzenliyorduk. Barajlar şehri Artvin'de bu fırsatı da değerlendirmek isteyerek bu yıl ilk kez Su Sporları Şenliği düzenledik." dedi.

Tilki, bir üniversite öğrencisi için eğitim öğretim kadar kaliteli sosyal yaşamın da önemli olduğuna dikkati çekerek, benzer bir etkinliği deniz üzerinde planladıklarını belirtti.

Tilki, yapacakları etkinliklerin Artvin'in tanıtımına katlı sağlamasını da amaçladıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
AÇÜ Artvin su sporları şenliği

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