HABER

Borçlusunu sokak ortasında vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 21:06 | Son Güncelleme

Fatih'te, borçlusu olduğu iddia edilen kişiyi silahla vurarak yaralayan şüpheli, olay yerinden kaçtı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te tartıştığı borçlusu olduğu iddia edilen kişiyi silahla vurarak yaralayan şüpheli kaçtı.

Alınan bilgiye göre, 34 BHP 977 plakalı bir otomobille Helvacı Ahmet Sokak'a gelen bir kişi, borçlusu olduğu gerekçesiyle 31 yaşındaki Mertkan Uçar ile tartıştı.

Şüphelinin silah çekmesi sonucu, Uçar kaçarak uzaklaştı. Şüpheli peşinden ateş ederek kovaladığı Uçar'ı, Ali Naki Sokak'ta ayağından vurdu.

Yaralanan Uçar, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli, aracıyla uzaklaşamayacağını anlayınca silahını da otomobilde bırakarak yaya olarak kaçtı.

Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükselttiİYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih silahlı yaralama

En Çok Okunan Haberler

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

Korkunç! Bu halde buldular

Korkunç! Bu halde buldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Ordu'daki tüm kayıplar karşılanacak!

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler

ABD'de 10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler! 'Kaderi buymuş' dediler

Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.