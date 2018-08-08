Borçlusunu sokak ortasında vurdu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te tartıştığı borçlusu olduğu iddia edilen kişiyi silahla vurarak yaralayan şüpheli kaçtı.
Alınan bilgiye göre, 34 BHP 977 plakalı bir otomobille Helvacı Ahmet Sokak'a gelen bir kişi, borçlusu olduğu gerekçesiyle 31 yaşındaki Mertkan Uçar ile tartıştı.
Şüphelinin silah çekmesi sonucu, Uçar kaçarak uzaklaştı. Şüpheli peşinden ateş ederek kovaladığı Uçar'ı, Ali Naki Sokak'ta ayağından vurdu.
Yaralanan Uçar, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli, aracıyla uzaklaşamayacağını anlayınca silahını da otomobilde bırakarak yaya olarak kaçtı.
Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.
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