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Bordo bereliler Afrin'e girdi! 'Kandil Baronları' kapana kısıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 07:51 | Son Güncelleme 58 dakika önce

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı'yla, terör örgütleri içindeki 'Kandil Baronları'nın bölgede kapana kısıldığı belirtildi. Üst düzey yöneticilerin operasyon öncesi kaçtığı belirtilirken, bölgede PKK/PYD-YPG'nin Afrin Saha Sorumlusu Derviş Afrinli kod adlı teröristin bırakıldığı ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Zeytin Dalı Harekâtı'nın başından itibaren kapsamlı koordinasyonu sürdürüyor. Güvenlik kaynakları, Afrin'de çemberin daralmasıyla Derviş Afrinli'nin de etkisiz hale getirilebileceğine dikkat çekiyor.

Sabah'ın haberine göre, örgüt, bir buçuk yıldır hız verdiği Afrin'deki silahlanma ve örgütlenmeyi de Kandil'in talimatlarına göre yaptı. Afrin saha sorumlusu Derviş Afrinli, talimatları doğrudan örgütün Suriye Genel Sorumlusu olan ve Sofi Nurettin olarak bilinen Nurettin Halef El Muhammed'den alıyor. Derviş Afrinli ile birlikte Afrin Saha yapılanmasında 2 YPG, 1 YPJ, 1 Tev- Dem ve bir de parti tecrübesi olan örgüt yöneticileri bulunuyor.

TALİMATLAR KANDİL'DEN

Örgütün Afrin saha yapılanması siyasi olarak Tev-Dem adıyla gerçekleşirken, askeri yapılanmasında da YPG/YPJ komitesi yer alıyor. Sofi Nurettin de, terörist başı Murat Karayılan ile KCK Yürütme Konseyi Üyesi Cemil Bayık'tan talimat alıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Terörist bulmak çok kolay , cahil halkın genç yaştaki çocuklarını vatan millet özgürlük diye gaza getirip çekersiniz tarafınıza , yani terör bitmez çünkü karşımızda öldürdükleriniz 15 ile 25 yaş arasındaki cahil kürt çocukları ve afedersiniz bir doğurunca 10 tane doğuran anaların çocukları yani onları öldürmek sorunun çözümü değil. baron dedikleride hikaye , birileri 10000 km öteden komutu verir ölen öldüğüyle kalır , bir bu şekilde kesinlikle terörü bitiremeyiz ama o bölgede ordu kurulmaması için bu savaştan başka çıkarımız yoktu.
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