Bordo bereliler Afrin'e girdi! 'Kandil Baronları' kapana kısıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Zeytin Dalı Harekâtı'nın başından itibaren kapsamlı koordinasyonu sürdürüyor. Güvenlik kaynakları, Afrin'de çemberin daralmasıyla Derviş Afrinli'nin de etkisiz hale getirilebileceğine dikkat çekiyor.

Sabah'ın haberine göre, örgüt, bir buçuk yıldır hız verdiği Afrin'deki silahlanma ve örgütlenmeyi de Kandil'in talimatlarına göre yaptı. Afrin saha sorumlusu Derviş Afrinli, talimatları doğrudan örgütün Suriye Genel Sorumlusu olan ve Sofi Nurettin olarak bilinen Nurettin Halef El Muhammed'den alıyor. Derviş Afrinli ile birlikte Afrin Saha yapılanmasında 2 YPG, 1 YPJ, 1 Tev- Dem ve bir de parti tecrübesi olan örgüt yöneticileri bulunuyor.

TALİMATLAR KANDİL'DEN

Örgütün Afrin saha yapılanması siyasi olarak Tev-Dem adıyla gerçekleşirken, askeri yapılanmasında da YPG/YPJ komitesi yer alıyor. Sofi Nurettin de, terörist başı Murat Karayılan ile KCK Yürütme Konseyi Üyesi Cemil Bayık'tan talimat alıyor.