HABER

Bordo Bereliler kritik noktada! 3 köy daha alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 06:25 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO güçleri, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 20. gününde Şeyh Horoz köyü ve çevresindeki stratejik tepelerle 3 köyü daha PKK/PYD’li teröristlerden temizledi. Harekâta obüsler ve tanklar da yoğun ateşle destek veriyor.

Bordo Bereliler kritik noktada! 3 köy daha alındı

Zeytin Dalı Harekâtı’nda sınır kesimlerinde terör örgütü YPG’yi büyük oranda etkisiz hale getiren TSK ve ÖSO güçleri, Şeyh Horoz köyü ve çevresinde bazı stratejik tepelerle üç köy daha ele geçirdi. Harekâtta 20. gün geride kalırken Genelkurmay, 1028 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölgede bir taraftan Afrin’e yönelik büyük saldırı hazırlığı sürerken diğer yandan büyük bölümü kontrol altına alınan sınır hattındaki cephelerde stratejik dağlık ve tepelere yönelik operasyonlara devam edildi. Harekât dün iki askerin şehit edildiği, çok sayıda ÖSO savaşçısının yaralandığı Kilis sınır hattındaki Şeyh Horoz köyü ve tepelerinde yoğunlaştı. Bölgeye ilerleyen TSK ve ÖSO kuvvetlerine, sınır hattından obüsler ve tanklarla destek verildi.

3 KÖY DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon öğleden sonra hakim tepelerde yoğunlaşırken, bölgenin bir çok noktasında çatışmalar yaşandı. Akşam saatlerine doğru, Haris tepesinin de içinde yer aldığı bazı stratejik tepelerle üç köy ele geçirildi.

Harekâtın diğer kolları da Meydanke köyü ve çevresindeki dağlık bölgeleri obüs topları ile aralıksız bombalandı. Ardından farklı noktalardan dağlık kesimlere doğru karadan TSK ve ÖSO kuvvetleri ilerlemeye başladı. Aynı saatlerde TSK ve ÖSO güçleri, Cinderes ilçesine doğru yürüdü. Obüsler ise YPG hedeflerine etkili atışlar yaptı. Hamam köyü çevresinde ilerleyen güçlere ateş açılması sonucu bazı noktalarda şiddetli çatışmalar yaşandı.

Racu cephesinde de dün yoğun çatımalar yaşandı. Racu çevresindeki köyler ve tepelik alanlarda mevzilenen YPG’lilerin bulundukları noktalar obüslerle dövüldü. Ardından TSK ve ÖSO güçleri, YPG’li gruplara birkaç koldan saldırı başlattı. Bölgede yer yer çatışmalar yaşandı.

Son dakika: Türk jetleri Afrin'de PKK hedeflerini vuruyorSon dakika: Türk jetleri Afrin'de PKK hedeflerini vuruyor
Afrin'den son dakika gelişmesi! Sıcak temas sağlandı: 5 asker yaralıAfrin'den son dakika gelişmesi! Sıcak temas sağlandı: 5 asker yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bordo Bereliler Afrin Zeytin Dalı Harekatı PKK ÖSO Şeyh Horoz köyü

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Son dakika: Türk jetleri Afrin'de PKK hedeflerini vuruyor

Son dakika: Türk jetleri Afrin'de PKK hedeflerini vuruyor

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

ABD saldırının detaylarını açıkladı

ABD saldırının detaylarını açıkladı

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek

İlginizi Çekebilir

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç

Sivas'ta fıkra gibi olay! 'Köprüyü biz yaptık, geçmeyin' levhasını görenler şaşkına döndü

Sivas'ta fıkra gibi olay! 'Köprüyü biz yaptık, geçmeyin' levhasını görenler şaşkına döndü

Bakan bey dumanlı masada

Bakan bey dumanlı masada

Son dakika! Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın 15'er yıla kadar hapsi istendi

Son dakika! Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın 15'er yıla kadar hapsi istendi

Sarallar örgütüne operasyon: 14 kişi gözaltında!

Sarallar örgütüne operasyon: 14 kişi gözaltında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin’de son gelişme: Cep’ler tek tek birleşiyor

Afrin’de son gelişme: Cep’ler tek tek birleşiyor

Kadına şiddette korkunç tablo! Uzaklaştırma kararı uygulanmıyor

Kadına şiddette korkunç tablo! Uzaklaştırma kararı uygulanmıyor

Çete çökertildi! Gelir-gider defteri bile tutmuşlar....

Çete çökertildi! Gelir-gider defteri bile tutmuşlar....

Günlük burç yorumları 9 Şubat Cuma - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Günlük burç yorumları 9 Şubat Cuma - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.