Bordo Bereliler kritik noktada! 3 köy daha alındı

Zeytin Dalı Harekâtı’nda sınır kesimlerinde terör örgütü YPG’yi büyük oranda etkisiz hale getiren TSK ve ÖSO güçleri, Şeyh Horoz köyü ve çevresinde bazı stratejik tepelerle üç köy daha ele geçirdi. Harekâtta 20. gün geride kalırken Genelkurmay, 1028 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölgede bir taraftan Afrin’e yönelik büyük saldırı hazırlığı sürerken diğer yandan büyük bölümü kontrol altına alınan sınır hattındaki cephelerde stratejik dağlık ve tepelere yönelik operasyonlara devam edildi. Harekât dün iki askerin şehit edildiği, çok sayıda ÖSO savaşçısının yaralandığı Kilis sınır hattındaki Şeyh Horoz köyü ve tepelerinde yoğunlaştı. Bölgeye ilerleyen TSK ve ÖSO kuvvetlerine, sınır hattından obüsler ve tanklarla destek verildi.

3 KÖY DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon öğleden sonra hakim tepelerde yoğunlaşırken, bölgenin bir çok noktasında çatışmalar yaşandı. Akşam saatlerine doğru, Haris tepesinin de içinde yer aldığı bazı stratejik tepelerle üç köy ele geçirildi.