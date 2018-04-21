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Börekçide 2 kişiyi rehin aldı-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:37 | Son Güncelleme

ESENYURT'TA bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı.

Börekçide 2 kişiyi rehin aldı-1

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
ESENYURT'TA bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra rehineleri bırakan kişi üzerine benzin döktü. Polisin ikna çalışması sürüyor.

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