Börekçide 2 kişiyi rehin aldı-1

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
ESENYURT'TA bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra rehineleri bırakan kişi üzerine benzin döktü. Polisin ikna çalışması sürüyor.
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