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Börekçide 2 kişiyi rehin aldı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

ESENYURT'TA bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı.

ESENYURT'TA bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra rehineleri bırakan kişi üzerine benzin döktü. Polisin ikna çalışması sürüyor.

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