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-  BÖREKÇİDE 2 KİŞİYİ REHİN ALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 19:26 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Esenyurt'ta bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra rehineleri bırakan kişi üzerine benzin dökerek kendini yakma tehditinde bulundu. Polis yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından bu kişiyi ikna etti.
Olay saat 17.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi, Bağlarçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir börekçide meydana geldi. İddialara göre, börekçinin sahibinden alacağı olan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi elinde bıçakla börekçiye geldi. Parasını isteyen kişi iki çalışanı rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

REHİNELERİ BIRAKIP, ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ
Bir süre sonra börekçi salonunun kepenklerini kapatan kişi olay yerine gelen müzakereci polisin ikna etmesiyle 2 çalışanı serbest bıraktı. Üzerine benzin döken kişi kendini yakmakla tehdit etti. İtfaiye ekipleri de börekçi önünde hazır bekledi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 saatin sonunda bu kişiyi bıçağını bırakıp dışarıya çıkmaya ikna etti. Gözaltına alınan adam ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Müzakere boyunca Özel Harekat polislerinin de çevrede önlem aldığı görüldü. Yaklaşık 1 saat süren olay boyunca polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılan caddede adamın gözaltına alınmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:
-Börekçiden görüntü
-Polis ekipleri
-İtfaiye ve ekipleri
-Şüphelinin ikna edilerek götürülmesi (formalı)
-Detaylar

21.04.2018 - 17.49Haber Kodu : 180421144

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