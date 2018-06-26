Boris Johnson KSYÖ'nün yetkisinin genişletilmesine destek istedi

LAHEY (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere'nin sunduğu Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespit edilmesine yönelik Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (KSYÖ) yetki verilmesini öngören karar tasarısına destek çağrısında bulundu.
Bakan Johnson, KSYÖ'nün yetkisinin genişletilmesi için taraf devletlerin bir araya geldiği KSYÖ 4. Acil Taraf Devletler Konferansı'nda konuşma yaptı.
Johnson, hedeflerinin KSYÖ'yü kurum olarak güçlendirmek olduğunu belirterek, "Bu konferans kimyasal silahların yasaklanması kurallarının küresel anlamda düzenlenmesi ve KSYÖ'yü kimyasal silah ihlallerine karşı güçlendirmek için bir fırsattır. KSYÖ'yü güçsüz kılacak ve Durum Tespit Misyonunun (FFM) görevini engelleyecek önerilerin kabul edilmemesi çağrısında bulunuyorum." dedi.
Suriye, Irak, Malezya gibi ülkelerde halen kimyasal silah kullanıldığını vurgulayan Johnson, 3 ay önce kendi ülkesinde, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın kimyasal madde ile zehirlenmesi olayını hatırlattı.
Uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımı ihlallerini görmezden gelmemesi gerektiğine dikkati çeken Johnson, şunları kaydetti:
"Şu anda KSYÖ ekibi, nerede ve ne zaman bir kimyasal saldırının gerçekleştiğini söylüyor fakat kimin yaptığını söyleyemiyor. Eğer gerçekten kimyasal silahların yasaklanmasında ciddiysek bu yetkinin de örgüte verilmesi gerekir. KSYÖ genel direktörü örgütün bu görevi üstlenmeye hazır olduğunu doğruladı. Kimyasal silahlar için küresel yasağın diplomasi ile kısıtlanmasına izin veremeyiz. Şimdiki jenerasyonun bir önceki jenerasyonun yaptıklarını kenara atması başarısızlık olur. Hiçbirimiz çocuklarımızın kimyasal silahların kullanımının serbest olduğu bir dünyada yaşamasını istemeyiz. Bugün harekete geçmek için hepimizin bir sorumluluk altında olduğunu düşünüyorum."
Açılış konuşmasını yapan KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü de kimyasal silah kullananların cezasız kalmaması çağrısında bulunarak, kimyasal silahların kullanımıyla ilgili böyle bir kültürün gelişmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Karar tasarısını destekleyen Türkiye'yi konferansta temsil eden Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel de konferansta konuşma yapacak.
Çarşamba ve perşembe günü basına kapalı devam edecek konferansta söz konusu karar tasarısının taraf devletlerin oylamasına sunulması bekleniyor.
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