HABER

Boris Johnson KSYÖ'nün yetkisinin genişletilmesine destek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson: - "Bu konferans kimyasal silahların yasaklanması kurallarının küresel anlamda düzenlenmesi ve KSYÖ'yü kimyasal silah ihlallerine karşı güçlendirmek için bir fırsattır" - "Şu anda KSYÖ ekibi, nerede ve ne zaman bir kimyasal saldırının gerçekleştiğini söylüyor fakat kimin yaptığını söyleyemiyor. Eğer gerçekten kimyasal silahların yasaklanmasında ciddiysek bu yetkinin de örgüte verilmesi gerekir"

LAHEY (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere'nin sunduğu Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespit edilmesine yönelik Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (KSYÖ) yetki verilmesini öngören karar tasarısına destek çağrısında bulundu.

Bakan Johnson, KSYÖ'nün yetkisinin genişletilmesi için taraf devletlerin bir araya geldiği KSYÖ 4. Acil Taraf Devletler Konferansı'nda konuşma yaptı.

Johnson, hedeflerinin KSYÖ'yü kurum olarak güçlendirmek olduğunu belirterek, "Bu konferans kimyasal silahların yasaklanması kurallarının küresel anlamda düzenlenmesi ve KSYÖ'yü kimyasal silah ihlallerine karşı güçlendirmek için bir fırsattır. KSYÖ'yü güçsüz kılacak ve Durum Tespit Misyonunun (FFM) görevini engelleyecek önerilerin kabul edilmemesi çağrısında bulunuyorum." dedi.

Suriye, Irak, Malezya gibi ülkelerde halen kimyasal silah kullanıldığını vurgulayan Johnson, 3 ay önce kendi ülkesinde, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın kimyasal madde ile zehirlenmesi olayını hatırlattı.

Uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımı ihlallerini görmezden gelmemesi gerektiğine dikkati çeken Johnson, şunları kaydetti:

"Şu anda KSYÖ ekibi, nerede ve ne zaman bir kimyasal saldırının gerçekleştiğini söylüyor fakat kimin yaptığını söyleyemiyor. Eğer gerçekten kimyasal silahların yasaklanmasında ciddiysek bu yetkinin de örgüte verilmesi gerekir. KSYÖ genel direktörü örgütün bu görevi üstlenmeye hazır olduğunu doğruladı. Kimyasal silahlar için küresel yasağın diplomasi ile kısıtlanmasına izin veremeyiz. Şimdiki jenerasyonun bir önceki jenerasyonun yaptıklarını kenara atması başarısızlık olur. Hiçbirimiz çocuklarımızın kimyasal silahların kullanımının serbest olduğu bir dünyada yaşamasını istemeyiz. Bugün harekete geçmek için hepimizin bir sorumluluk altında olduğunu düşünüyorum."

Açılış konuşmasını yapan KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü de kimyasal silah kullananların cezasız kalmaması çağrısında bulunarak, kimyasal silahların kullanımıyla ilgili böyle bir kültürün gelişmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Karar tasarısını destekleyen Türkiye'yi konferansta temsil eden Lahey Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Yüksel de konferansta konuşma yapacak.

Çarşamba ve perşembe günü basına kapalı devam edecek konferansta söz konusu karar tasarısının taraf devletlerin oylamasına sunulması bekleniyor.

PARTNERElbise zorladıElbise zorladı
ÇOMÜ'de mezuniyet coşkusuÇOMÜ'de mezuniyet coşkusu
MHP'li Akçay, İnce'ye yüklendiMHP'li Akçay, İnce'ye yüklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hollanda İngiltere Dış İşleri Bakanı Boris Johnson Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Direktörü Ahmet Üz Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (KSYÖ)

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Bülent Ersoy'dan Muharrem İnce paylaşımı

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

Son dakika! Komutanlıklara ve emniyet müdürlüklerine operasyon!

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

İstanbul'un Yeni Havalimanı’nda kullanıcak arabaların fiyatı dudak uçuklattı!

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.