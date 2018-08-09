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Boris Johnson'a seçim bölgesinde protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 23:14 | Son Güncelleme

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı, peçeli kadınlar hakkındaki nefret söylemleri nedeniyle seçim bölgesinde protesto edildi

LONDRA (AA) - İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, peçeli kadınlar hakkındaki nefret söylemleri nedeniyle seçim bölgesinde protesto edildi.

Irkçılığa Karşı Dur Platformu, Johnson'ın Londra'nın batısında yer alan seçim bölgesi Uxbridge'deki Muhafazakar Parti irtibat ofisi önünde protesto gösterisi düzenledi.

"Peçeyi değil, Boris'i yasakla," "Borislamofobi" ve "Geri çekil Boris" yazılı dövizler taşıyan yaklaşık 30 kişilik gösterici grubu, İngiliz siyasetçiye destek veren bir grubun sözlü tacizine uğradı.

İngiliz polisi, Johnson destekçisi gruba yanıt vererek tartışmaya giren bir göstericiyi gözaltına aldı.
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- Hakkında inceleme başladı

Muhafazakar Parti, Danimarka'nın getirdiği peçe yasağı hakkındaki makalesinde kullandığı benzetmelerle parti kurallarını ihlal ettiği yönündeki şikayetler üzerine Johnson hakkında bugün inceleme başlatmıştı.

Parti kurallarını ihlal ettiği kararına varılması halinde Johnson hakkında soruşturma başlatılacak.

Johnson, yasak hakkında kaleme aldığı bir makalede, nefret söylemine başvurarak peçeli kadınları "banka soyguncusuna" ve "posta kutusuna" benzetmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Johnson'ın "kullandığı dilin yanlış olduğunu" ifade ederek, eski bakana yapılan "özür dile" çağrılarını desteklediğini bildirmişti.

Adadaki bazı kuruluşlar ve siyasiler, Johnson'un kendi siyasi amaçları uğruna İslamofobi'yi körüklediğini savunurken, eski bakanının "aşırı sağa" kaydığı ifade edilmişti.

- Bakanlıktan istifa etmişti

2 yıldır yürüttüğü dışişleri bakanlığı görevinden geçen ay istifa eden Johnson, Brexit'in oylandığı referandumda, ayrılık yönündeki kampanyanın liderliğini yapmış, göçmen ve Türkiye karşıtı söylemiyle öne çıkmıştı.

Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapmış Ali Kemal Bey'in torununun oğlu olan Johnson, 2008-2016 yıllarında başkent Londra'nın belediye başkanıydı.

Danimarka'da geçen hafta yürürlüğe giren "Örtünme Yasası"na göre kamusal alanda burka ve peçenin yanı sıra kar maskesiyle yüzü kapatmak yasaklanmıştı.

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Boris Johnson Danimarka ingiltere islamofobi Londra peçe yasağı Theresa May Uxbridge

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