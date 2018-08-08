LONDRA (AA) - İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, Danimarka'nın getirdiği peçe yasağı hakkındaki makalesinde kullandığı benzetmelere tepkiler İngiliz kamuoyunda devam ederken, Johnson'ın özür dilemesi ve partiden ihraç edilmesi çağrıları yapıldı.

İngiliz basınına konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May, peçeli kadınları "banka soyguncusuna" ve "posta kutusuna" benzeten Johnson'ın ifadelerinin "kırıcı" olduğunu söyledi.

Johnson'ın kullandığı dilin yanlış olduğunu ifade eden May, eski bakana yapılan "özür dile" çağrılarını da desteklediğini dile getirdi.

May, "Burada önemli olan, insanların dinlerinin gereklerini yerine getirme hakkına sahip olmaları, burka ile peçe konularında nasıl giyineceklerini kadınların kendilerinin seçmesi gerektiğini düşünüyor olmamız. Kadınların, nasıl isterlerse öyle giyinebileceklerini düşünüyorum." dedi.

İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi ve ülkenin ilk Müslüman kadın bakanı Barones Sayeeda Warsi de Johnson'ın açıklamalarına tepki göstererek Johnson'ın başbakanlık yarışı için popülerliğini artırmak için bu tür açıklamalar yaptığını savundu.