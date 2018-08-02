Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Merkez Park’ta kaydedilen görüntülerde youtuber genç, bornozuyla çocuk ve genç vatandaşların önüne birden çıkarak bornozunu açtı.

Korkan ve şaşıran vatandaşlar bornozun altından şort ve tişört giyen youtuberi görünce gülüp 'bu nasıl şaka' diyerek tepki gösterdi.

Defalarca bunu tekrarlayan youtuber genç, 3 yaşlarındaki bir çocuğun önüne gidip aynı hareketi yapınca çocuğun ailesinin tepkisiyle karşılaştı.

Korkan kadın, youtuberı sırtından tutup yere düşürerek, “Ne yapıyorsun sen böyle? Olmaz böyle bir şaka. Polis çağırabilirim. Ben Adanalıyım ne yaparım biliyor musun? Mahvederim adamı" diyerek tepkisini gösterdi.

İHA

