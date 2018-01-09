"Borsa için yeni hedef 126.000"

İSTANBUL (AA) - Global Menkul Değerler, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 12 aylık süreçte yeni hedefinin 126.000 puan olduğunu bildirdi.

Global Menkul Değerler'in açıkladığı "Piyasa Üzeri Getiri İçin Stratejiler" başlıklı 2018 Türkiye Strateji Raporu'nda, endekste 12 aylık hedefin yüzde 9 potansiyel ile 126 bin puan olduğu belirtilirken, en iyi senaryoda 145 bin puan, en kötü senaryoda ise 101 bin puan olarak kaydedildi.

TL cinsi varlıkların 2018'in ilk dönemlerinde geniş bir aralıkta dalgalanabileceği belirtilen raporda, "Hisse fiyatlarında yaşanabilecek hareketler, BIST 100'ü yeni rekorlara taşımadan önce yatırımcıları daha somut kanıt beklemeye sevk edebilir." ifadesi kullanıldı.

Geçen yılki güçlü performansa vurgu yapılan raporda, politik ve jeopolitik alanda yaşanan birçok olumsuz gelişmeye rağmen Türk hisse senetlerinin, bir önceki yıla göre yüzde 47,6 yükselişle güçlü bir getiri sağladığı kaydedildi.

Bu yükselişin, Borsa İstanbul için kesintisiz devam eden en uzun soluklu yükselişlerden biri olarak tarihe geçtiği belirtilen raporda, şu değerlendirmelere yer verildi.