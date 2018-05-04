İSTANBUL (AA) - KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan, Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (GSYF) Türkiye'nin geleceğini girişimcilerle birlikte inşa etme hedefiyle kurulduğunu belirterek, "Teknogirişim GSYF ile girişimci şirketlere yüzde 1 ila yüzde 30 arasında yatırım yapılacak. Böylece büyük pay girişimcilerin olacak." dedi.
KT Portföy'ün kurduğu Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen gong töreni ile faaliyetlerine başladı.
Açılışta konuşan Özkan, Türkiye'de girişimcilik konusunda son yıllarda önemli bir farkındalık oluştuğunu aktararak, fonun Türkiye'nin geleceğini girişimcilerle birlikte inşa etme hedefiyle kurulduğunu anlattı.
Gerek özel sektör gerekse devletin bu alanı desteklediğine işaret eden Özkan, şunları kaydetti:
"Biz de KT Portföy olarak katılım finansın ruhundan gelen girişimcilik, ortaklık ve birlikte kazanma kültürünü yaygınlaştırarak hem ülke ekonomisine hem de girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurulan fonla ülkemizdeki GSYF mevzuatına erken aşama yatırımlar bağlamında ilk kez işlerlik kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Bu fonun bir başka öncülüğü de iki güzide katılım bankamızın bir araya gelerek yatırımcı olması. Teknogirişim GSYF ile girişimci şirketlere yüzde 1 ile yüzde 30 arasında yatırım yapılacak. Böylece büyük pay girişimcilerin olacak."
- "Değer üreten yatırımlara odaklandık"
Borsa İstanbul AŞ Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul'un stratejik öncelikleri arasında yer alan teknoloji ve inovasyonun desteklenmesi ve değer zincirinde farklı alanlarda yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi kapsamında kullanılmak üzere Borsa İstanbul tarafından daha önce BIST Girişim Sermayesi Fonu'nu Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurduklarını belirtti.
Karadağ, BIST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile finans teknolojisi alanı başta olmak üzere yeni girişimlere yönelik stratejik yatırım fırsatlarının hayata geçirilmesi öngördüklerini kaydederek, BIST GSYF ile öncelikli olarak fintech odaklı start-up ve KOBİ'ler olmak üzere teknoloji ve dolayısıyla ülke için değer üreten yatırımlara odaklandıklarını ifade etti.
- "Türkiye'de katılım finansın gelişmesinde önemli bir yapı taşı olacak"
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, girişimciliğin Türkiye ekonomisinin gelişiminde oynadığı önemli rolün bilinciyle uzun süredir girişimcilik ekosisteminin içinde yer almak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye'nin iki Ar-Ge merkezine sahip tek bankası olarak inovasyon ve teknoloji her zaman odağımızda oldu." dedi.
Girişimciliğin de bu ruhla örtüştüğünü aktaran Uyan, şunları kaydetti:
"Girişimcilik alanındaki ilk adımlarımızı geçen yıl gençlerimizin fikirlerini projelere dönüştürmelerine aracılık eden ilk 'hackathon'umuzu düzenleyerek attık. Ardından da Eylül 2017'de teknoloji odaklı, ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin, proje fikirlerini sürdürülebilir bir modelde ve ayrıca hızlı bir şekilde ticari faaliyete dönüştürmelerini sağlamak amacıyla 'Lonca Girişimcilik Merkezi'ni kurduk. Teknogirişim GSYF’ye yaptığımız 5 milyon TL yatırımın ülkemiz ve girişimcilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş ise Vakıf Katılım olarak Türkiye'nin geleceğinin dijitalleşmeden geçtiğine inandıklarını belirterek, "Bu sebeple kuruluşumuzdan itibaren dijitalleşmeyi ve teknolojiye yatırım yapmayı temel stratejimiz olarak belirledik. Bu doğrultuda henüz ikinci yılımız dolmadan bir Ar-Ge Merkezi kurarak ülkemiz için katma değeri yüksek projeler üzerinde çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.
Göktaş, eğer gerekli fırsatlar ve destekler verilirse ülkemdeki girişimcilerin çok başarılı projelere imza atacağına, dünya çapında markalar çıkaracağına inandıklarına dikkati çekerek, "Bu düşünceyle, hiç zaman kaybetmeden üzerimize düşen ilk adımı atarak Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu Kuveyt Türk ile birlikte kurduk. Katılım Bankacılığı sektörünün iki önemli temsilcisinin iş birliği ile hayata geçen bu fon, Türkiye'de katılım finansın gelişmesinde önemli bir yapı taşı olacak." yorumunu yaptı.
- Toplam fon büyüklüğü 10 milyon TL
Verilen bilgiye göre, Katılım bankalarından Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım'ın yatırımlarıyla hayata geçen Teknogirişim GSYF, bu bağlamda bankacılık sektörünün yatırım yaptığı ilk girişim sermayesi olma özelliği taşıyor.
Katılım finans esaslarına uygun şekilde portföy yönetimi yapan KT Portföy tarafından kurulan Teknogirişim GSYF ile ölçeklenebilir, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin, katma değer ve nitelikli istihdam sağlama potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
Toplam fon büyüklüğü 10 milyon TL olan Teknogirişim ile özellikle finansal teknolojiler, sağlık teknolojileri, ulaştırma teknolojileri ve diğer hizmet ve ticaret alanlarında teknolojik çözümler sunan girişim şirketlerine yatırım yapılmasını planlıyor.
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