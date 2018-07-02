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Borsa İstanbul'un işgali davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 16:39 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, biri polis 2 kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı, Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesine ilişkin 1'i firari, 7'si tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı - Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Baykal ve Seyit Ali Şahin'i 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapsi cezasına mahkum etti - Heyet 1 sanığın dosyasını ayırırken, 12 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, biri polis 2 kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı, Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgaline ilişkin 1'i firari, 7'si tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti nihai kararını açıkladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklar ve sanık avukatlarının beraat taleplerinin alınmasının ardından, mahkeme heyeti nihai kararı vermek üzere müzakereye çekildi.

Ara sonrası heyet adına kararı açıklayan mahkeme başkanı Utku Ercan, bu dosyanın, kendilerinin baktığı son darbe girişimi davası olduğunu belirtti. Kendilerine her türlü desteği ve yardımı sağlayanlara teşekkür eden başkan Ercan, "Gazilerimizden Allah razı olsun. Şehitlerimizi anmadan geçemeyeceğim. Mekanları cennet olsun. Şehit aileleri, Allah sizlere sabır versin. Sizinle gurur duyuyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski binbaşı Ahmet Baykal ve eski astsubay Seyit Ali Şahin'i, "anayasayı ihlal" ve maktuller Mehmet Şevket Uzun ile Fatih Satır'ı "kasten adam öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından ise toplamda 319 yıl 10'ar ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Firari sanık Murat Çelik'in dosyasının ayrılmasına hükmeden heyet, 5'i tutuklu 12 sanık hakkında tüm suçlardan, ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Heyet, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verirken, sanıklara, "ceza verilmesine yer olmadığına dair" kararın beraat anlamına gelmediğini belirtti.

Mahkeme başkanı Ercan bu sanıklara hitaben, "Eylemlere katılmamışsınız ama bu eylemlere engel olmayışınız önemli bir kriterdi. Keşke direnip bunların yaşanmasına izin vermeseydiniz. Burada verilen ceza her ne kadar bir ceza olmasa da sizin kendi kendinizi muhakeme edip değerlendirin." ifadelerini kullandı.

Karar sonrası bir müşteki sanıklara doğru, "Mahşerde de hesaplaşacağız" diye bağırırken, cezaevi jandarması tarafından götürülen sanıklardan bazılarının ağladığı gözlendi.

Mahkemenin kararına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan, şehitler Mehmet Şevket Uzun ve Fatih Satır'ın avukatı Dr. Mehmet Sarı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ekonomisine kast edilen bir darbe girişimiydi. Yapılan yargılamayla birlikte darbeci FETÖ'cülerden yargı eliyle hesap soruldu. Davanın detaylarına baktığımızda hapis cezaları verildi. Kamu malına zarar verme ve 30'un üzerinde gazimizin yaralanmasına sebebiyet verdiklerinden dikkati çekici hapis cezaları aldılar. Mahkeme, 15 Temmuz darbe girişimi davalarında verilen kararlardan ayrık nitelikte bir karar ihdas etti. Bunun detayına baktığımızda, CMK 28. maddesi yollamasıyla beraat yerine, ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi. Mahkeme heyeti, 'Her ne kadar atmış olduğunuz kurşunların sekmesi neticesinde vatandaşlarımızın zarar verdiyseniz de sizlerin bu yapıyla organik ve hiyerarşi içinde hareket etmediğinize kanaat getirdik. Kendi vicdanınızda da kendinizi muhakeme edersiniz. Ayrıca etkili bir şekilde darbecileri durdurma yönünde ihmal göstermeniz nedeniyle bu kararı verdik.' dedi. Bunun anlamı, suç işlediklerine dair şüphe var ancak hüküm kurmaya yeterli delil yok."

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Borsa İstanbul'un işgali davasında karar

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