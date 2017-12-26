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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 13:42 | Son Güncelleme 41 dakika önce

İSTANBUL (AA) -Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 867 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.276.779.953 1,54 Garanti Bankası 42.924.000.000 1,09 Akbank 37.600.000.000 0,96 Ereğli Demir Çelik 34.195.000.000 2,08 Turkcell 32.714.000.000 2,22 ASELSAN 32.480.000.000 7,31 İş Bankası (C) 31.049.793.000 0,76 Tüpraş 30.125.429.760 3,02 Enka İnşaat 26.818.000.000 1,24 Bim Mağazalar 23.422.740.000 11,17 Türk Telekom 22.225.000.000 4,78 Sabancı Holding 22.036.362.455 0,87 Ford Otosan 20.826.508.500 5,72 Türk Hava Yolları 20.769.000.000 1,10 Yapı ve Kredi Bank. 18.474.967.957 0,64 Vakıflar Bankası 16.100.000.000 0,72 Tofaş Oto. Fab. 15.780.000.000 4,81 Anadolu Efes 14.435.526.312 1,50 Arçelik 13.892.971.895 2,13 Halkbank 12.812.500.000 0,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(AA)

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