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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 13:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

İSTANBUL (AA) -Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 883 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.457.652.276 1,61 Garanti Bankası 44.982.000.000 1,14 Akbank 39.280.000.000 1,01 Ereğli Demir Çelik 34.720.000.000 2,11 Turkcell 33.616.000.000 2,28 İş Bankası (C) 31.499.790.000 0,77 ASELSAN 30.780.000.000 6,93 Tüpraş 30.751.477.760 3,08 Enka İnşaat 27.232.000.000 1,26 Bim Mağazalar 23.635.260.000 11,27 Türk Telekom 22.610.000.000 4,86 Sabancı Holding 22.464.847.280 0,88 Türk Hava Yolları 21.652.200.000 1,15 Ford Otosan 21.054.600.000 5,79 Yapı ve Kredi Bank. 18.909.673.085 0,65 Vakıflar Bankası 16.750.000.000 0,75 Tofaş Oto. Fab. 16.170.000.000 4,93 Anadolu Efes 14.435.526.312 1,50 Arçelik 14.271.379.690 2,19 Halkbank 13.325.000.000 0,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(AA)

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