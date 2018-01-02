Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) -Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 896 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.522.729.457 1,65 Garanti Bankası 45.864.000.000 1,16 Akbank 40.200.000.000 1,03 Ereğli Demir Çelik 35.420.000.000 2,15 Turkcell 33.836.000.000 2,29 ASELSAN 32.980.000.000 7,42 İş Bankası (C) 31.634.789.100 0,77 Tüpraş 30.651.310.080 3,07 Enka İnşaat 27.600.000.000 1,27 Bim Mağazalar 23.741.520.000 11,32 Sabancı Holding 22.832.119.988 0,90 Türk Hava Yolları 22.149.000.000 1,17 Türk Telekom 22.050.000.000 4,74 Ford Otosan 21.510.783.000 5,91 Yapı ve Kredi Bank. 19.213.966.675 0,66 Vakıflar Bankası 17.425.000.000 0,78 Tofaş Oto. Fab. 16.400.000.000 5,00 Arçelik 14.528.156.408 2,23 Anadolu Efes 14.305.263.154 1,49 Halkbank 13.762.500.000 0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(AA)
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