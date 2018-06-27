Boruya sıkışan yavru kedi, 5 saatte kurtarıldı

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da İŞKUR binasına ait jeneratörün elektrik hatlarının bağlı bulunduğu borunun içine sıkışan yavru kedi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşitpınar Sokak'ta bulunan İŞKUR binasına ait jeneratörün elektrik hatlarının bağlı bulunduğu boru içerisine sıkışan yavru kediyi gören çevre sakinleri, AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen AFAD ekipleri, borunun içerisine uzattığı yeraltı kamerasında kedinin yaklaşık 1,5 metre derinlikte olduğunu tespit etti. Ekipler, beton zemini kırarak, 3 gündür borunun içerisinde olduğu öne sürülen yavruyu yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kurtardı. AFAD ekipleri tarafından süt verilen yavru kedi, gönüllü vatandaşlar tarafından tedavi için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldü.

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